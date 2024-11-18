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女學員多次告誡「動口不動手」 健身教練摸她下腹部性騷起訴
台北市一名健身教練被控利用健身指導時觸摸女學員的下腹部，女學員指控，已經多次告訴教練「動口不動手」教練卻不聽，檢方起訴教練性騷擾罪；法院審理時，雙方和解，台北地院判決本件公訴不受理。可上訴。
涉案的男教練是被害人的健身教練，檢方起訴指出，被害人曾多次告知男教練進行健身指導時，不要去碰觸她的身體，但教練始終不聽。
檢察官指控，男教練2024年1月29日晚間在台北市某連鎖健身中心指導被害人時，乘被害女學員身體轉側面而不及防備之際，徒手觸摸她的下腹部身體隱私部位，被害人心生不悅，喝斥男教練，再向檢警提告性騷擾罪，男教練被起訴。
法院審理時，男教練、被害人移付調解，這個月4日調解成立，法官根據調解筆錄、被害人撤回告訴狀等，判決本案不受理。
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