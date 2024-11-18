纏訟近7年...婦聯會不滿遭認定國民黨附隨組織 提告結果曝光！

中華民國婦女聯合會不滿被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，凍結名下財產388億元，提行政訴訟至今近7年，台北高等行政法院今判決婦聯會自1959年初起至2004年底止曾是國民黨附隨組織，並再給付國庫178億9184萬元而脫離附隨組織，其餘婦聯會請求則駁回，可上訴。

黨產會2018年2月1日認為婦聯會曾被國民黨實質控制人事、財務、業務經營，且沒有以相當對價轉讓而脫離國民黨控制，因此認定婦聯會是國民黨附隨組織，並凍結、禁止婦聯會處分所有資產，包括現金股利、各縣市不動產等，須經黨產會同意才可以動用。

婦聯會是繼中投、欣裕台公司後，黨產會處分的第3個國民黨附隨組織；婦聯會同年月27日不服提撤銷處分的行政訴訟，北高行2019年3月4日裁定停止訴訟，聲請大法官解釋。

大法官2020年8月28日做出司法院釋字第793號解釋，認定政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例合憲，之後黨產會聲請法官回應，案件在度被裁定停止訴訟，直到2020年12月1日重啟審理；婦聯會附隨組織案歷經釋憲、法官迴避等，已在法院纏訟近7年。

婦聯會主委雷倩曾指出，婦聯會一直用「直球對決」方式，盡力找尋最正確的資料回覆法院所提出的問題，其中比較重要的是希望用財務具體數字說明國民黨過去與婦聯會的運作關係。

她曾說，婦聯會的財產是由蔣宋美齡於1936年在大陸成立的新生活運動婦女指導委員會保管委員會去保護、管理，而在婦聯會成立之初，資金來源也都來自於保管會，婦聯會也向法院聲請函調保管會的帳目資料，釐清婦聯會自始至終並非由國民黨出資捐贈或財務控制的組織。