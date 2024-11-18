快訊

減少無照駕駛…交通部修法重罰 致死或重傷終身禁考照

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

聽新聞
0:00 / 0:00

調查官搞內線交易只賺1222元 最高法院判關1年6月徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，檢方依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠、炒手鄧福鈞，更二審依內線交易罪判楊1年6月徒刑，沒收1222元犯罪所得，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊肇忠2011年起頻繁買賣股票，但虧損連連，常向親友調錢。台大商學研究所畢業的鄧福鈞長年投入股市、進行股票交易，多次因股票交易案件遭檢調調查、偵辦。

新竹地檢署偵辦群聯電子公司涉嫌違反證券交易法案，2016年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但當日執行搜索前，群聯股票及認售權證有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。

檢調發現楊欠鄧110萬元，擔心還款無著落，當他被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議時，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。

鄧一開始還一頭霧水，問楊是否指的是「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊回「不方便說」。鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋吐舌頭冒汗」的LINE饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯股票。

更二審調查，檢方偵辦中信金控等向長虹建設購買內湖土地相關弊案，調查局受指揮於2016年6月8日執行搜索，楊肇忠於6月6日確知長虹建設為受搜索對象的重大影響股票價格消息，竟於6月8日9點27分以每股新台幣60元的委託價，融券賣出長虹建設股票1仟股，再於同日10點34分以每股58.5元融資買進長虹建設股票1仟股回補，以此當沖的內線交易方式獲利1222元。

楊因獲鄧福鈞多次無息借款，於群聯電子涉嫌財報不實案件中，為免鄧福鈞有損失，於8月5日10點35分許傳送「不要碰IC設計」、「不要碰群聯」等訊息給鄧，鄧接續融券賣出群聯電子股票170仟股，再於消息公開後陸續回補，總計獲利875萬4526元。

更二審審理時，兩人都認罪，合議庭認定他們犯證券交易法內線交易罪事證明確，但在金融市場進行股票交易與楊肇忠身為調查官的職權沒有關連，他違法內線交易也非執行搜索職務本身有何缺失，因此不構成圖利罪。

更二審審酌楊肇忠職司犯罪偵查，卻為私利而內線交易，破壞資訊公開、公平的證券市場交易制度，影響一般投資人對證券市場公正性、健全性的信賴，不過他交易股票只有1張，犯罪所得僅有1222元，情節甚輕，依內線交易罪判楊1年6月徒刑；另鄧福鈞更二審被判刑1年8月刑，沒收71萬餘元不法所得，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖傳送搜索訊息給股市炒手鄧福鈞。圖／聯合報系資料照片、取自LINE官網
調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖傳送搜索訊息給股市炒手鄧福鈞。圖／聯合報系資料照片、取自LINE官網

內線交易 禿鷹

延伸閱讀

RCA二軍工傷求償案二審判賠16.6億 最高法院廢棄判決關鍵曝光

巴西最高院連爆 1持炸藥男子身亡 G20峰會維安受矚

RCA二軍16.6億判決被廢棄 律師林永頌批最高法院法官「令人不齒」

RCA工傷「二軍」求償案....二審判賠16.6億 最高法院今廢棄發回更審

相關新聞

台南2歲男童遭虐死 生父否認以蓮蓬頭水管插入男童肛門

台南2歲謝姓男童2023年10月遭虐死，陳姓生父被檢方依成年人故意對兒童涉犯傷害致死等罪嫌起訴，台南地院今天上午在刑九庭...

調查官搞內線交易只賺1222元 最高法院判關1年6月徒刑定讞

調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，檢方依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠、炒手鄧福鈞，更二審依內線交易罪判楊1年6月...

高雄某校長偷拍少女重判9年 影片備分被抓包再押2月

曾於高雄某國小任職的張姓校長，被控在同居人家中裝設針孔設備，偷拍同居人女兒、胞妹沐浴、更衣，張今年4月底涉案被收押，本月...

酒店大亨欠稅千萬裝窮躲11年 過太爽無視禁奢令遭拘提

曾在高雄經營酒店的黃姓酒店大亨，2007年5月至2009年6月涉嫌逃稅1379萬元，2013年移送執行後，卻已完成脫產，...

影／ 民團號召「1122守護憲法晚會」訴求憲法法庭不容毀棄

民間司法改革基金會等民團上午在立法院群賢樓外舉行「憲法法庭不容毀棄，國民黨切勿一意孤行民團號召守護憲法行動」記者會。

女學員多次告誡「動口不動手」 健身教練摸她下腹部性騷起訴

台北市一名健身教練被控利用健身指導時觸摸女學員的下腹部，女學員指控，已經多次告訴教練「動口不動手」教練卻不聽，檢方起訴教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。