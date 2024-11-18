調查官搞內線交易只賺1222元 最高法院判關1年6月徒刑定讞
調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，檢方依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠、炒手鄧福鈞，更二審依內線交易罪判楊1年6月徒刑，沒收1222元犯罪所得，最高法院駁回上訴，全案定讞。
楊肇忠2011年起頻繁買賣股票，但虧損連連，常向親友調錢。台大商學研究所畢業的鄧福鈞長年投入股市、進行股票交易，多次因股票交易案件遭檢調調查、偵辦。
新竹地檢署偵辦群聯電子公司涉嫌違反證券交易法案，2016年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但當日執行搜索前，群聯股票及認售權證有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。
檢調發現楊欠鄧110萬元，擔心還款無著落，當他被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議時，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。
鄧一開始還一頭霧水，問楊是否指的是「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊回「不方便說」。鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋吐舌頭冒汗」的LINE饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯股票。
更二審調查，檢方偵辦中信金控等向長虹建設購買內湖土地相關弊案，調查局受指揮於2016年6月8日執行搜索，楊肇忠於6月6日確知長虹建設為受搜索對象的重大影響股票價格消息，竟於6月8日9點27分以每股新台幣60元的委託價，融券賣出長虹建設股票1仟股，再於同日10點34分以每股58.5元融資買進長虹建設股票1仟股回補，以此當沖的內線交易方式獲利1222元。
楊因獲鄧福鈞多次無息借款，於群聯電子涉嫌財報不實案件中，為免鄧福鈞有損失，於8月5日10點35分許傳送「不要碰IC設計」、「不要碰群聯」等訊息給鄧，鄧接續融券賣出群聯電子股票170仟股，再於消息公開後陸續回補，總計獲利875萬4526元。
更二審審理時，兩人都認罪，合議庭認定他們犯證券交易法內線交易罪事證明確，但在金融市場進行股票交易與楊肇忠身為調查官的職權沒有關連，他違法內線交易也非執行搜索職務本身有何缺失，因此不構成圖利罪。
更二審審酌楊肇忠職司犯罪偵查，卻為私利而內線交易，破壞資訊公開、公平的證券市場交易制度，影響一般投資人對證券市場公正性、健全性的信賴，不過他交易股票只有1張，犯罪所得僅有1222元，情節甚輕，依內線交易罪判楊1年6月徒刑；另鄧福鈞更二審被判刑1年8月刑，沒收71萬餘元不法所得，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言