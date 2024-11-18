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大陸地毯送審軍方先准後駁 廠商訴請付工程款法院駁回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林男承包海軍基隆後勤支援指揮部修繕工程，提供大陸製地毯送審獲准，但施作後軍方指違反契約解約，林男不服，訴請給付工程款136萬多元。法官認為，軍方先准後駁屬實，但為另案糾紛，非林男請求工程款依據，駁回告訴。全案可上訴。

林男向基隆地院起訴指出，去年10月31日標得「基支部綜合工廠修繕工程」採購案，契約金額136萬5520元。去年11月6日他提送材料送審單及相關資料，經後指部審查「核准」。

林男說，去年11月17日申報開工，同月21日申報部分區域完工，後指部同月22日辦理第1次分段驗收，認定「合格」，但他在同年12月8日再申報部分區域完工，後指部3天後辦理第2次分段驗收，卻以地毯外包裝標籤產地為「中國常熟」，認定不符契約投標須知，未給付工程款。

林男強調是依契約標單、圖說規範內容尋找地毯材料，並經後指部審查同意後才去訂購。這批地毯第1次查驗時，後指部從外包裝就可明確辨識產地為「中國常熟」，但後指部並未告知不得使用中國產品，還准許他進場施作，等到施工完畢後才通知不合規定。

林男說，後指部從未告知他不得使用大陸製品，工程採購契約也無約定標的原產地。同時後指部也應在施作前通知，而非施作完畢後才要求改善缺失，後指部為此解除工程採購契約顯不合法，仍須依契約給付工程款136萬5520元。

後指部答辯，林男提供的送審單廠牌國內兩家企業，檢附試驗報告為「太格大理石紋地毯Mipolam系列」，後指部才會認為是本國產品，誤判合格，讓林男施工，後來才發現地毯產地為中國常熟。

去年12月11日第2次驗收時，後指部認定材料不符規定，驗收不合格。因為地毯確為「中國常熟」製造，要求林男改善，但林函告無法辦理，才會解除契約，林男自不得請求工程款，聲明駁回告訴。

法官指出，檢視投標須知已表明外國廠商不可參與投標，工程、財務及勞務原產地均須屬我國，並無語意不明之處，林男未依約給付我國生產的地毯應可認定。

法官說，在工程採購契約投標須知勾選項目，林男既已勾選第16點之2第1選項，明確要求原產地須屬我國，自毋庸再勾選後段的產品或材料補充選項，以及第16點之3要求廠商不得使用大陸地區產品規定。林男主張因未勾選，而不得認供應標的原產地均需屬我國說法不足採信。

林男主張送審材料已獲後指部查驗確認，但法官認為，林男提出材料送審單並查驗確認，僅是後指部遵守採購契約程序，並非有意修改契約條件，林男仍須按契約約定履行。至於林男指第1階段驗收合格，第2階段不合格，後指部能否解約屬另案糾紛，不得做為請求工程款依據。

法官說，林男未依契約投標須知規定供應我國生產的地毯，並以大陸製地毯施做，經後指部驗收判定不合格，又未改善缺失，自無理由請求給付工程款，駁回林男告訴。

林男承包海軍基隆後勤支援指揮部修繕工程，提供大陸製地毯送審獲准，但施作後軍方指違反契約解約，林男不服，訴請給付工程款136萬多元，基隆地院審理後，認定軍方解約依法有據，駁回告訴。聯合報系資料照片
林男承包海軍基隆後勤支援指揮部修繕工程，提供大陸製地毯送審獲准，但施作後軍方指違反契約解約，林男不服，訴請給付工程款136萬多元，基隆地院審理後，認定軍方解約依法有據，駁回告訴。聯合報系資料照片

基隆 材料 520

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