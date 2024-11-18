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高雄某校長偷拍少女重判9年 影片備分被抓包再押2月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾於高雄某國小任職的張姓校長，被控在同居人家中裝設針孔設備，偷拍同居人女兒、胞妹沐浴、更衣，張今年4月底涉案被收押，本月7日被法院重判9年。張男羈押期將滿，但法官認為他曾將偷拍影片備份檔藏在校長室，可見有隱匿罪行的動機，裁定再押2個月。

張姓校長51歲，具有教育博士學位，在教育圈任教超過25年，2016年起遴選上校長，4年前才調到該所小學任職，今年5月被抓包偷拍同居人女兒、胞妹，震驚高雄教育圈，高雄市政府火速解聘，且永不任用。

檢警追查，張男2年前入住同居人住處，見同居人女兒就讀高中，便在家裡浴室天花板裝設針孔，偷拍好友女兒沐浴、如廁，先前曾被同居人抓包一次，他仍死性不改，在家中續裝針孔。

今年3月間，同居人胞妹發現浴室排風扇有針孔，隨即報警，裡面雖無影像，但警方仍立案偵辦，今年4月底發動搜索，經還原張男電腦主機，果真發現被他刪除的偷拍畫面，檢方複訊後，向法院聲押張男獲准。

檢方依法將張男提起公訴，高雄地院審理期間，新上任的校長整理辦公室時，意外發現校長室「插座」竟然藏有張男的隨身碟，經鼓山分局到場查扣後，勘鑑隨身碟內容，均為張男偷拍畫面，儼然將校長室當做保管室，隨身碟內影像也成為他犯行的關鍵證據。

法院審結，認為張男事後僅刪除無人在浴室的影像，留存有同居人女兒的檔案，並將備份影片的隨身碟藏在校長室，可見犯罪動機是要偷拍對方女兒，考量他涉嫌偷拍16次，每次犯行各判7年6月，合併應執行9年。可上訴。

張男今年4月底涉案被收押迄今已近7個月，因羈押期將滿，他的律師主張父母年事已高，需要張男回家照顧等理由，請求法官准他交保。

但法官認為，張男從警詢、偵訊到準備庭召開時，都稱已刪除所有偷拍影像檔案，未提及學校辦公室插座藏有影片備份，直到新任校長整理辦公室，才意外發現備份隨身碟，可見他仍有隱匿、躲避本件犯罪罪責意圖。

法官認定，張男雖主張患有高血壓及巴金森氏症，但經醫開立藥物使用，目前並無生命危險情形，考量他仍有羈押必要性，裁定延長羈押2個月。可抗告。

高雄張姓前校長涉嫌偷拍同居人女兒，被法院重判9年。示意圖／ingimage
高雄張姓前校長涉嫌偷拍同居人女兒，被法院重判9年。示意圖／ingimage

偷拍 浴室

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