星期評論／不只陳啓昱！被告一再落跑 院檢應痛定思痛

涉光電弊案重嫌的台鹽前董座陳啓昱，趁聲押駁回就溜之大吉，院、檢都難撇清責任；檢視近年南部不缺棄保潛逃、甚至判刑還在外逍遙的前車之鑑，凸顯司法單位只守「符合程序」最低標準，使賴清德總統除弊淪空話，更遭質疑縱放特定人士。

檢調偵辦台鹽綠能公司弊案，上月24日聲押陳啓昱等5人遭台南地院駁回，檢方兩度抗告，但屬社會重大矚目案件未能即時裁定，強制處分庭前後動用3名法官，院檢各持本位主義，一來一往耗時且費周章，直至陳落跑了，其他4人才全收押。

外界事後檢討，普遍先質疑台南地院駁回聲押「放人」要負很大責任， 然而台南地檢署上月大陣仗指揮搜索30多處、帶回34人偵訊，顯示檢方認定陳啓昱犯嫌重大，且懷疑全案牽涉讓推動國家綠能政策的台綠公司損失11億元，依常理存在高度逃亡可能性，但當首次聲押受挫，檢方不見嘗試做相關「確保人還在」控管措施。

法界認為，即便法院駁回聲押、毫無可防逃的強制處分，檢方仍能透過發函限制出境、出海，早點啟動邊境管控，更積極做法，抗告期間就出動訪視、甚至盯梢，造成心理上威嚇，一旦不見人影，即刻啟動拘提，至少增加攔住犯嫌可能性。

從檢方偵辦到法院審理階段，甚至判刑定讞，被告落跑的歹戲反覆上演。2018年慶富集團少東陳偉志涉海軍獵雷艦詐貸案獲交保，竟棄保潛逃；高雄市新聞處前機要秘書趙嘉寶涉貪汙則判11年定讞，不甩通緝繼續趴趴走，更高調貼臉書，才遭警方逮捕歸案。

聲押遭駁到開庭更裁期間空窗9天，讓陳啓昱不知去向，且台南地檢署4日發布通緝，遲了8天才登上刑事局查緝專刊，結果登出他30年前的照片，跟現況早判若兩人，何時才能緝捕到案？當司法變「走形式」，巧合地一再創造空檔，落跑的難堪案例只會重複上演。