目睹父殺母 9歲兒：希望爸爸判死刑

彰化縣二林鎮蔡婦被砍十多刀不治。圖／AI生成 彰化縣61歲李男前天和50歲蔡姓前妻因金錢問題吵架，又與蔡婦26歲女兒起爭執，拿刀砍人，蔡婦肉身擋刀身亡。9歲兒目睹媽媽被殺，顫抖說「希望爸爸判死刑」，警將李男依殺人罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

李男9歲兒子目睹母親被生父殺害，對同母異父的姊姊、姊夫說「我沒媽媽了」，「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」，李小弟說，曾目擊父親拿椅子砸媽媽，也打過他，說話神情顯然畏懼，令人心疼。

蔡婦已婚的女兒哭著說，前天傍晚她回去看媽媽，發現前繼父李男向媽媽要65萬元，但她的媽媽已幫李男還過100萬元賭債，她護著媽媽叫李母離她們遠一點，並揚言報警、拿出手機要拍李男，期間口角，李男衝去拿刀要殺她們。蔡婦叫兒女快跑，為女兒擋刀，被砍數刀傷重身亡，蔡婦的女兒則拉著弟弟跑進鄰居家，逃過一劫，報警救人。

李男犯案後逃逸，偷走路邊未熄火小貨車，開到埤頭鄉進一家五金行買水果刀，買後沒多久就被警方逮獲。店員說，李男還問有沒有尖一點的刀，讓人不寒而慄。

殯葬業者透露，蔡婦至少被砍5、6刀，頸部一刀很深，右手砍到見骨，彰檢昨相驗，警方押李男回命案現場釐清案情，面對媒體詢問後不後悔？他表情冷漠、不發一語，警方依殺人罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣府社會處表示，蔡婦是列冊中低收入戶，將協助輔導家中兒少身心狀況，目前李小弟由親戚照顧中。