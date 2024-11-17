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到國有林偷14根竹筍！法官減刑仍判基隆男6月 併科罰金51萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市翁姓男子持刀到國有保安林地，偷了14根竹筍觸法。基隆地院法官指翁男認罪，依法判處最低刑度1年，併科100萬元仍過重，依刑法減刑，判刑6月，併科罰金51萬元。全案可上訴。

檢方起訴指出，翁男今年5月17日下午騎機車，前往國有且由農業部林業及自然保育署管理的保安林地，用用鏟刀竊取林內總重3公近多的14根竹筍，並在要離開現場時被員警逮捕送辦。

檢察官偵查時，翁男認罪，檢方認定翁男涉犯森林法加重竊取森林副產物罪，並因他攜帶鏟刀行竊，也構成刑法攜帶凶器竊盜罪，依特別法優於普通法原則，應以森林法在保安林竊取森林副產物罪論罪。

法官表示，森林為林地及其群生竹、木總稱，所有權分為國有林、公有林及私有林。依森林法授權訂定的「國有林林產物處分規則」規定，國有林主產物指生立、枯損、倒伏竹木及餘留根株、殘材，副產物指樹皮、樹脂、種實、落枝、樹葉、灌藤、竹筍、草類、菌類及其他主產物以外林產物。

法官指出，翁男在保安林竊取的竹筍屬森林副產物，認定翁男犯在保安林竊取森林副產物罪，刑期為1年以上，7年以下，併科100萬元以上，2000萬以下罰金，不可謂不重。

翁男行為雖不應該，但因竊取的竹筍並不貴重，對國家財產及森林保育工作損害及所生危害難認重大，且犯後坦承犯行，法官認為縱處最低刑度1年，併科100萬元，仍嫌過苛，客觀上足以引起一般人同情，因此依刑法規定酌予減輕其刑，判刑6月，併科罰金51萬元，罰金如易服勞役，以3000元折算1日。

基隆市翁姓男子持刀到國有保安林地偷14根竹筍，基隆地院法官指翁男認罪，減刑後仍判刑6月，併科罰金51萬元。全案可上訴。聯合報系資料照片
基隆市翁姓男子持刀到國有保安林地偷14根竹筍，基隆地院法官指翁男認罪，減刑後仍判刑6月，併科罰金51萬元。全案可上訴。聯合報系資料照片

國有林地 基隆 竊盜 財產 農業部

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