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9歲兒目睹母親被父砍死 他餘悸猶存說：希望爸被判死刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮61歲李姓男子昨天和蔡姓前妻及前妻女兒發生爭執後，李男拿刀要砍人，蔡女為了保護女兒被李男砍殺數刀身亡，李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕的說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。

「姐夫，我的親人就剩你們了，我沒媽媽了，爸爸可不可以判死刑？」李男的9歲兒子目睹昨天母親被生父所殺的慘案，害怕的對同母異父的姐姐和姐夫說，

姐夫對弟弟說「現在沒有死刑，爸爸關一關就出來了」，似懂非懂的李小弟說，以前父親就曾拿椅子砸媽媽，也曾打他，露出害怕神情讓人心疼。

蔡女已成年結婚的女兒哭著說，昨天下午5點多她回去看望媽媽，發現前繼父李男找媽媽要65萬元，但媽媽先前已經幫李男還過一百萬元賭債，根本沒錢給李男，她護著媽媽，叫他離她們遠一點，並說要報警，也拿出手機要拍李男，而和李男發生口角，李男就衝去拿刀要殺她們，媽媽要他們快走，還拉著李男，接著李男一刀揮過來，母親幫她擋刀血流如注，她拉著弟弟跑進鄰居家躲，報警來救人。

50歲蔡女因身體多數刀傷、失血過多，送醫後不治，警方晚間在埤頭鄉一家加油站路邊找到開車逃跑的李男，李男還在附近又買了一把刀，不知是要再殺人還是自殺，警方還在釐清中。

「昨天我在醫院有告訴躺在病床上的媽媽說我會照顧弟弟，媽媽就流下眼淚了」蔡女的女兒哭著說，女婿也說，以前曾答應媽媽「如果以後有事情，會照顧弟弟」。

蔡女有三段婚姻，因李男嚴重酗酒，數年前已和他離婚，蔡女的女兒說，李男不養弟弟，都是媽媽在養，媽媽做小生意，她都會陪媽媽騎摩託車去二水載芭樂賣。

李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕的說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。圖／民眾提供
李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕的說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。圖／民眾提供
李姓男子昨天上午曾拿著鐮刀威脅蔡姓前妻，被家人阻止，下午就發生砍殺慘案。圖／家屬提供
李姓男子昨天上午曾拿著鐮刀威脅蔡姓前妻，被家人阻止，下午就發生砍殺慘案。圖／家屬提供
61歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，昨晚在碑頭鄉被警方找到。圖／民眾提供
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