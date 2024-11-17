基隆補習班少東猥褻、強摸女學生115次不認罪 法官重判

基隆市林姓補習班少東兼任老師，被控在摟3名國中女學生時，撫摸少女腰部及胸部下緣共22次，另違反2名少女意願，強行摸撫對方93次，但林男全盤否認。法官審理後，認定林男犯猥褻22罪，應執行3年8月徒刑。犯強制93罪，應執行3年，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林男自前年2月至去5月20日間，以討論學科成績為由，分別要代號A、B、C的3名女學生單獨到茶水間，再趁並肩坐在長椅時，伸臂自少女背後，以手掌撫摸她們的腰部及胸部下緣各10次、6次和5次。

其中1名被害少女某日放學帶騎樓等家長時，林男自她背後環抱她的身體，再以手撫摸少女腋下自胸部部位1次。林男猥褻3名少女合計22次，女學生都因林是老師隱忍。

基隆地方法院法官還查出，林男在茶水間或教室趁無其他人時，撫摸A女腰部、腹部或大腿90次。林男另在茶水間強行撫摸D女腰部2次，並在D女在騎等家長時，從背後環抱她，再以手撫摸腰部1次。

林男辯稱，不會將女學生帶到茶水間，也沒有在茶水間撫摸女學生。林的律師指出，雖有4名女學生稱被單獨叫進茶水間，並說林有不當行為，但證述時段、人數不相符，指控充滿瑕疵，不能據以定罪。

法官檢視補習班茶水間外教室布置，桌椅對茶水間。茶水間鋁製拉門約成人頭部高度為玻璃，因此如坐在茶水間內左側長椅即有隱密性。補習班人員證述有跟班制度，但法官認為2名老師同進同出，同時間做相同的可，未分工合作與常情有違，不足以法院形成林男未犯案心證。

法官認定林男對A、B、C女學生22次猥褻行為，犯刑法成年人故意對少年犯對受教育、訓練之人利用權勢猥褻罪；對A、D女學生93次行為犯刑法成年人故意對少年犯罪制罪，並均應依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至1/2。