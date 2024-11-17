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前台北市區監理所科長收賄判撤職 停止任用2年

中央社／ 台北17日電

前台北市區監理所陳姓科長任內辦理業務時期約收受業者不當利益，刑事部分，陳男被依貪污罪判處1年9月徒刑，緩刑2年確定。懲戒法院一、二審判陳男撤職，並停止任用2年確定。

判決指出，陳男於民國107年間擔任台北市區監理所車輛管理科科長，負責車輛檢驗業務及管理、委託代檢廠業務規劃、管理及督導查核等業務。108年間，一名邱姓業者為承租國有土地，承諾給予陳男不正利益，要求陳男拖延國有土地原承租汽車公司的證照審核作業，但最終沒有成功

台北地檢署偵辦期間，陳男、邱男坦承犯案，檢方將邱男緩起訴處分，另依貪污治罪條例對於職務上之行為期約不正利益罪起訴陳男。台北地方法院判處陳男1年9月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年，陳男未上訴而確定。

交通部將陳男移送懲戒。陳男辯稱，他當時答應邱男只是敷衍了事，並無任何違法行為。懲戒法院依據相關事證，認定陳男違失事證明確，審酌陳男在刑事案件審理時能坦承違失，但在懲戒法院審理時又否認違失，判決撤職，並停止任用2年。陳男不服，提起上訴。

懲戒法院二審認為，陳男的上訴理由無非是重述在原審的主張，沒有表明原判決有何違背法令的具體事實，並非合法上訴，裁定駁回，全案確定。

北市 成功 貪污

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