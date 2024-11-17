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狠男痛毆女友10天後喪命 幼子目擊全程證詞成關鍵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

已婚陳姓男子和安姓女友、妻子同住，2022年5月間，陳男不滿安女生病，在家中痛毆安女，安女負傷帶著孩子回到高雄，因傷重自行就醫，急救後不治，檢警調查認定陳男涉有重嫌，依傷害致死罪法辦，一、二審法官審理後，依家暴傷害致死判刑9年10月，可上訴。

判決指出，安女在陳男開設的清潔公司任職，兩人交往後，安女帶著孩子搬進陳男家中，與陳男、陳妻等人同住。

前年5月26日晚間某時至隔天清晨6時48分許，陳男和安女發生爭執，陳不滿安女生病臥床，還懷疑安女出軌，在家中對安女拳打腳踢，安女不堪陳男施暴，帶著孩子從台南騎機車回到高雄左營。

因陳男對安女施暴，安女忍痛多日，最終因嘔吐、吐血，於6月8日晚間自行打電話叫救護車送醫，急救後病情直轉直下，最終因顱內出血腦髓損傷、橫紋肌溶解症、心包膜大量積液、胃潰瘍出血及其他併發症死亡

家屬質疑安女生前遭陳男下毒手喪命，氣得對陳男提告，陳男坦承有與安女發生爭執及拉扯，但他只用雙手安女從床上拉起，否認動手將安女打到喪命。

橋頭地院法官審理時，依據解剖鑑定報告書、通聯紀錄等資料，發現安女曾撥113自述受暴4年，且陳男施暴時，過程都被安女年幼的孩子目擊，認為陳男於案發時並非單純將對方從床上拉起，而是有動手施暴。

另外，從安女解剖報告推估，傷勢形成或出血時間已超過4、5天，認定安女死亡應是遭陳男毆打致死，依家暴傷害致死判9年10月徒刑。

陳男、檢方均不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭依據安女孩子證詞及安女、陳男事後對話紀錄，認定安女死亡前確實遭陳男痛毆，一審見解無誤，量刑妥適，駁回陳男、檢方上訴，維持原審刑度。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

女生 家暴 死亡

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