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繳完稅上嘉市府頂樓 有感心神舒坦 男碩士竟做這種事…尷尬了
有碩士學歷林姓男子今年5月間到市政府繳納稅款後，搭電梯直上10樓頂樓，他竟然全身脫光光，還被撞見報警，嘉義地院依妨害風化罪，處他罰金6000元，緩刑2年。可上訴。
判決書指出，林男於今年5月10日上午到嘉義市政府辦理納稅事宜後，搭乘電梯到達10樓廣場，他全身赤裸涉裸露生殖器公然猥褻。他事後稱見廣場寬闊而感心神舒坦，才會脫光，但卻被被也到廣場一名女子撞見，向市府人員反映報警。警方循線找到林，他矢口否認，仍被法辦。
法院審理時林男坦承不諱，且有目擊證人及監視畫面佐證。法官審酌，被告在嘉義市政府的廣場，於日間辦公時間公然進行猥褻行為，因他犯後態度尚可，無前科；他自述碩士畢業、為服裝設計師，量處犯公然猥褻罪，處罰金6000元，得易服勞役，以1千元折算1日。緩刑2年。
據悉，市府10樓屬公共空間，在上班時間一般民眾可以搭乘上樓，該樓層還有市政府1999辦公室。
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