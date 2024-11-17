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阻止酒醉女子自傷反遭攻擊 警員手指被咬傷送醫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市三張犁派出所24歲陳姓警員，16日晚間9時許在信義區松隆路，阻止一對情侶酒後爭執，不料卻被女方咬傷手指，被送往醫院救治。

警方指出，40歲女子與男友在街頭爭吵，路人看到後報警處理，陳姓警員與同事到場後，發現女子喝醉脫序，還打算衝到馬路，陳員強行拉回女子管束，這時女子又要咬舌自傷，陳緊急用手撐開民眾嘴巴，避免她受傷，誰知道過程中女子非但不領情，還因為不滿警察抓住她的手，不理性攻擊警察、咬傷警察。

陳姓警員喝止女子行為，但女子不聽制止，造成警員右手中指、左手食指有挫傷滲血情形，現場警方立即壓制女子並現場逮捕，陳姓警員和女子被送往台北醫學大學附設醫院救治，詳細傷勢待X光檢查，至於女方則涉嫌妨害公務、傷害罪嫌，待酒醒後由警方製作筆錄。

酒醉女子（左穿白衣者）咬傷警察，涉傷害及妨害公務罪嫌。記者廖炳棋/翻攝
酒醉女子（左穿白衣者）咬傷警察，涉傷害及妨害公務罪嫌。記者廖炳棋/翻攝

警察 醫學

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