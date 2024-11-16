科技老董買2200萬古董僅值35萬 氣炸求償獲賠1965萬

上市光電科技公司陳姓老董2018年遭許姓古董掮客與王姓藝術行負責人聯手詐騙，購入2200萬元佯稱明清古董的仿古品「供瓶」，事後鑑價得知僅值35萬氣炸提告並請求損害賠償，桃園地院民事判決出爐，2被告應連帶給付陳董新台幣1965萬元，可上訴。

陳董主張，許某於2017年間以假名「許立吉」與他結識，隔年元月向他佯稱供瓶1對、金剛薩埵1尊、佛陀1尊、佛坐像2尊等仿古品均為中國明、清朝代古董，可擺置在公司辦公室展示供銷售，加上王姓藝術行負責人名片印有「敦煌石窟藝術」及佛像等字樣，不疑有他就買了，直到2018年9月委請中興動產鑑價公司進行鑑定，才知古董均為現代製作的仿古品，供瓶1對僅值35萬元，才知受騙。

被告王姓藝術行負責人主張，中興鑑價公司楊姓負責人不具鑑定專業，鑑定報告及證詞均不足採信。表示自己的確經營專業文物買賣，名片並無不實，與陳董間無互動，也沒以具骨董專業知識背景、經歷取信，或遊說購買供瓶，只是在2018年1月11日將四尊佛像放在陳董辦公室供展示而已，就算許姓被告與陳董單獨討論購買供瓶，他也不知情。他與許無詐欺取財犯意聯絡及行為分擔，雖然許曾交給他1000萬元，但那是許欠他的茶葉錢，不是朋分詐騙陳董的款項，認為陳董請求賠償無理由。

被告許姓古董掮客於言詞辯論期日並未到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。因此依原告陳董的聲請，依民事訴訟法第385條第1項前段，由其一造辯論而為判決。

法官根據陳董提出的證據，以及王姓藝術行負責人與許姓古董掮客，就此案刑事部分被控詐欺取財罪，王某經一審、上訴高院、又向高院聲請再審，均遭駁回，判有其徒刑2年確定，至於許某則因通緝中；就王某抗辯鑑定人的鑑定內容有疑義，被告2人無犯意聯絡等，在刑事審理時已經審酌予以不採，並確認被告2人共同詐欺原告，因此王某的抗辯無可採，原告主張可堪採信。