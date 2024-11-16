台中男KTV撿到槍被警違法搜索意外破獲 有證據力判5年

台中孫姓男子在自家KTV撿到具殺傷力的手槍並持有，檢警5個月後因抓販毒，卻意外查獲孫男非法持有手槍，由於警方搜索票範圍侷限5樓，當天衝上11樓抓人起獲槍枝，法院雖認定警方違法搜索，但考量因犯嫌逃竄、事發緊急，槍枝又嚴重危害治安，仍認有證據力，依槍砲罪判孫男5年3月，可上訴。

檢方起訴指出，孫男2023年1月在自己經營的KTV包廂內撿到1把非制式手槍、2個彈匣並非法持有。台中第一分局6月17日持搜索票上門，要查緝廖姓男子及武姓女子販毒，孫因從監視器發現警方行動，就把槍藏到11樓樓梯間。

但因5樓內人員竄逃，警方只好逐層向上找人，直到凌晨2點多在11樓發現武女蹲在樓梯間，並在她旁邊起獲手槍，再經由店內人員指認槍枝是孫男所有，檢方依槍砲罪嫌起訴孫。

台中地院查，第一分局掌握廖男及越南籍武姓女友在民生路1棟大樓內，以歇業KTV當掩護經營越南搖頭店販毒，向法院聲請搜索範圍為該棟大樓「5樓」。

法院勘驗當時警方搜索畫面，發現警方進入5樓後發覺店內人員已經沿樓梯向上逃竄，就從樓梯逐層查看，最後在11樓室內空間找到手槍，已經逾越搜索票所載範圍，並不合法。

法院審酌，警方事前不知武女會逃匿至樓上，也無從確認藏在哪一層，因此事先沒針對同棟11樓聲請搜索票，依當下狀況並非故意不聲請，主觀無違背法定程序意圖，且當時5樓人員逃匿，很可能連同違禁物一併帶走，警方打開11樓鐵門進入，是屬緊急情形。

法院認為，警方違法搜索固然對孫男人權有所侵害，但孫持有具殺傷力的槍枝，嚴重危害社會治安，本案警方違背法定程序的程度及與侵害孫男的權益，均非屬重大，若僅因程序瑕疵，致使與事實相符的證據無例外的被排除而不用，將有害審判公平正義，認定該槍枝仍有證據力。

法院說，近年黑槍氾濫，嚴重危害治安，孫男竟持有手槍對治安有潛在風險，惡性匪淺依未經許可持有非制式手槍罪判他5年3月，併科罰金6萬元。

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