不滿家門口有狗大便 高雄屋主持刀追飼主判緩刑

高雄一名飼主帶狗散步，見愛犬在洪姓男子家門口排泄，便拿出掃帚、畚箕準備清掃，不料洪男突失控抓住飼主衣領持刀怒吼。高雄地院考量2人已和解，輕判緩刑2年。可上訴。

高雄地方法院審酌，洪男僅因不滿飼主寵物屢次在家門口排泄，為了宣洩就以勒頸與持刀等危險手段強暴、脅迫，顯無守法並尊重他人權益意識。念在洪男犯後坦承犯行，且已與飼主道歉達成和解獲得原諒，據此依強制罪判處有期徒刑4個月，緩刑2年，並須向公庫支付新台幣2萬元，並接受法治教育課程5場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

判決指出，一名飼主今年3月28日晚間近8時帶著愛犬散步，行經苓雅區河南路住處前公有道路旁時，愛犬突然在一處民宅前開始排泄，飼主馬上拿出隨身攜帶的掃帚、畚箕準備清理狗大便，不料民宅洪姓屋主現身破口大罵，甚至發狂搶走飼主掃具。

飼主自知理虧正要打掃時，洪男先徒手勒住飼主頸部拉扯，之後又返家持1把菜刀，並追著大喊髒話，之後再抓著飼主衣領，造成雙側前臂受多處抓傷。飼主事後報警，警方將洪男帶回偵訊。