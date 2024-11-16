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公務員貪汙檢舉獎金…北市10年僅發出8案 議員質疑誘因不足

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市是全台唯一針對檢舉公務員貪汙設有獎勵金，但近年預算編列減少，今年度僅編列31萬5千元，且實際只發放一人共12萬元，議員質疑獎金太少條件太多，誘因不足，近10年只有8案領到獎金，應提高獎金及彈性。政風處說，會依據案情大小、進度發放獎金，最高可拿200萬元，也會針對不足之處研議改善。

北市現行的檢舉貪汙瀆職或不法案件獎勵要點規定，檢舉人在貪汙瀆職或不法案件未被發覺前，向相關單位檢舉經起訴或判決確定，可獲得檢舉獎金，只要經檢察官緩起訴處分確定者，給與檢舉人5000元獎金，若最終判刑十五年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑，最高可獲得175萬以上200萬元以下檢舉獎金。

不過近年來政風處編列預算減少，從2015年檢舉貪瀆不法獎金還有140萬元的預算，到近三年，都只有編列31萬5000元，且今年至今領取到檢舉獎金的僅一人，獎金12萬元，且近10年只有8案領到獎金，平均獎金17萬元。

曾獻瑩舉例，檢舉立委賄選可獲千萬獎金、市議員賄選亦有500萬元高額獎勵，市府的檢舉貪汙獎金相較之下顯得微薄，無法有效吸引民眾檢舉，從編列預算逐年減少，顯見現行制度對於民眾揭發貪污並未形成實質鼓勵。

曾獻瑩說，近來社會關注的幾個重大案件，都凸顯政風處的重要性，市府應適度修正檢舉獎勵制度，提高檢舉獎金的彈性和獎勵金額，讓檢舉貪汙誘因提高。

政風處副處長魯志偉表示，檢舉貪汙瀆職或不法案件獎勵要點是台北市獨有制度，但預算編列需考量執行率，且發放獎金會是根著司法進度走，政風處編列該預算前，會依個案狀況、程度、案情進展編列，至於是否提高檢舉獎金的彈性和獎勵金額，會再來和市府討論研議。

台北市是全台唯一針對檢舉公務員貪汙設有獎勵金，但近10年只有8案領到獎金，應提高獎金及彈性。政風處說，會依據案情大小、進度發放獎金，最高可拿200萬元，也會針對不足之處研議改善。圖／AI生成
台北市是全台唯一針對檢舉公務員貪汙設有獎勵金，但近10年只有8案領到獎金，應提高獎金及彈性。政風處說，會依據案情大小、進度發放獎金，最高可拿200萬元，也會針對不足之處研議改善。圖／AI生成

公務員 北市 貪汙 賄選

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