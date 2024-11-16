「天南地北、不到雙北」新北公務員連兩死 職員怒喊盼組工會

新北新莊行政院聯合辦公大樓勞動力發展署本月4日39歲吳姓公務員在辦公室內輕生。今傳出區公所女主管也在新莊家中身亡，公務員不堪工作壓力，流傳「天南地北、不到雙北」盼組工會保障工作權益。台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，目前依工會法公務員無法組工會，聯盟正積極爭取。精神科醫師蔡佳芳表示公務體系距退休遙遙無期會產生絕望感，建議適度運動或就診尋求幫助。

新北新莊本月連續兩次傳出公務人員輕生消息，新北公務員表示，公務員被外界視為鐵飯碗，但民選首長為求表現不斷增加工作壓力，尤其雙北人口加起來近7百萬人，人多事情就多，因此公務員間就有「天南地北、不到雙北」的黑色幽默，但公務員商調必須任職及對口機關雙邊同意，商調成功率低，等於被迫在自己不喜歡的地方工作，公務員也不能兼職工作，無形產生更多不滿及壓力，盼修法組工會對抗不公平待遇。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，公務人員分發制度導致夫妻不處同一縣市、無法照顧老家都是壓力來源，新竹甚至傳出商調不成考績被打丙等也是一種職場霸凌，目前因工會法規定「各級政府機關及公立學校公務人員之結社組織，依其他法律之規定。」導致公務人員只有相關協會但無法組織有法律效益的工會，聯盟正朝此方向修法保障公務員工作權益。

新北聯醫精神科醫師蔡佳芳表示，公務員到了40歲左右若遇到工作壓力，會面臨回民間職場退休金不多的難題，但在公職退休還有20年以上，也會感覺遙遙無期進而產生絕望感，絕望感令人感到對未來沒希望，進而產生自殺念頭。無論公務體系或一般職場都會有工作壓力，建議有時間就要適度運動，或是尋求心理諮商、就診等方式改善自身情緒壓力。

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