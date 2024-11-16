桃園龍潭都市計畫內山坡地違規鋪水泥地 市府開罰並強拆
桃園市龍潭區大平段的都市計畫農業區內土地，今年4月被桃園市水務局發現有違規開發情形，中間多次要求地主限期拆除改善，遲遲未處理，過去已依水土保持法開罰6萬元，昨日與今日派怪手強拆違規鋪設的水泥地，約900平方公尺，避免對山坡地造成危害。
龍潭地理位置良好緊鄰高速公路等，近年發現都市計畫土地易遭有心人士切割路型使用準備分割土地販賣，造成山坡地違法開發問題層出不窮。現行違規開發多作為水泥道路使用，且位處較隱蔽地區，沒有依法做妥相關水土保持設施，不僅對坡地安全造成威脅，也衍生危害公共安全隱憂。
水務局表示，龍潭區林坡段混凝土地坪位於山坡地範圍且為都市計畫農業區，今年4月就發現該地主6900平方公尺土地中，有違規施工約900平方公尺的水泥路，期間發過2次公文告知地主要限期改善，也派員不斷聯繫告知，違規行為經查報制止後仍持續違規使用，並依水土保持法第23條開罰6萬元不過，對方遲遲未處理，認定違規情節重大案件，水務局專案排拆。
水務局說，都市計畫農業區依法土地面積有十分之一是可以做山坡地開發，不過需要向水務局申請，並擬水保計畫通過後才能開發，該地主並未申請，加上多次溝通對方未自行拆除，才會強拆，若不阻止可能造成土地保水及自然坡面出現影響。
水務局表示，今年龜山區、楊梅區及龍潭區目前共有4件違反情況，不過大部分地主都會自拆，真的不履行才交由公權力介入。
水務局近年坡地巡查利用衛星影像及空拍機等科技輔助，已查報多起山坡地違反水土保持法案件，呼籲民眾山坡地開發須先經申請核准後再施工，勿以為在山坡地違法開發使用沒人會發現心存僥倖以身試法，且山坡地違規使用依水土保持法最重可開罰30萬元罰鍰，屆期未改正者，按次分別處罰至改正為止，也會查扣施工機具，如果違規致生水土流失，涉及刑責，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
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