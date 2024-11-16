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名模Akemi前經紀人涉詐遭訴 演唱會門票、投資模特兒拍攝…都是假的

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任名模Akemi香月明美、藝人安妮經紀人的趙崇伶，涉嫌以張惠妹演唱會門票詐騙得手48萬元，又涉透過模特兒拍攝、寵物美容等名義詐騙。台北地檢署日前偵結認定趙崇伶涉嫌詐騙3人，依詐欺取財罪嫌起訴。

起訴指出，趙女去年1月起，向李姓被害人詐稱手頭上有張惠妹演唱會門票，有4200元、4800元、3800元票價，還有6800元的Black Pink演唱會門票等，可預購並選座位，還能投資模特兒經紀人生意等，李姓被害人誤信趙女共轉帳48萬元，直到2個月後無法兌換演唱會門票，趙女僅退還12萬7300元，才得知上當受騙。

檢方調查，趙女除詐騙李姓被害人，還在去年2月間向何姓被害人謊稱，經營模特兒拍攝可供投資，一周會返還一次本金及利潤，但要支付攝影師費用，會有不同拍攝投資檔期，客戶支付款項後就回還給何；何陸續轉帳8萬餘元給趙女，但趙女僅給付過2次利息，後續返還5萬元後，就藉口推託不還本金。

趙女在北市文山區開寵物美容店，去年3月間向吳姓飼主佯稱，可提供包月多送一次洗澡共計一個月洗5次澡，吳姓飼主轉帳6千買下20次美容服務，只使用7次美容服務店家無預警關門，沒有管道可以聯繫趙女。檢方認為，趙女涉嫌詐騙3人，涉詐欺取財罪、詐欺得利罪，依法起訴，犯罪所得部分建請宣告沒收或追徵其價額。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
AKEM之前出席活動。記者蘇健忠攝影／報系資料照
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模特兒 演唱會 經紀人 詐欺 詐騙

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