酒駕累犯駕車衝撞對向機車 釀騎士夫妻1死1傷…國民法官專庭審理

酒駕累犯秦姓男子今年8月初又酒駕外出，在桃園市龍潭區民生路失控衝撞對向機車，造成自己和機車上3人連人帶車噴飛摔落田中，騎士夫妻1死1傷，桃園地檢署依公共危險案偵結起訴，將由桃園地院國民法官專庭審理，秦男案發後遭羈押。

犯罪事實指出，桃園龍潭37歲秦姓男子，自2017年起，連續3年因酒駕遭逮，除了第1次獲地檢署緩起訴處分外，2018、2019年分別遭判刑3月及4月確定，直到2019年11月11日易科罰金執行完畢，遭吊銷駕照且未重新考照。

今年8月6日清晨4點，秦男搭乘父親的貨車一起從住處到楊梅區漢昌街的埔心市場擺攤，上午10點多秦男耐不住酒蟲呼喚，在市場旁超商買啤酒返回攤位上獨飲，直到近12點和父親收攤回家。

當天下午2點多，秦男不顧自己有飲酒，仍無照駕車外出，前往新竹縣關西鎮散心，下午3點41分由關西鎮回程時，沿著龍潭區民生路往大順路方向的鄉道行駛，因酒後注意力減低，反應操控能力不佳，竟逆向衝入對向民生路要往中豐路高平段方向的車道，並撞上黃姓夫妻共乘的機車。

由於撞擊力道之大，秦男和黃姓夫妻連人帶車，一起噴飛摔落路旁田裡，直到騎車路過民眾發現報警，黃姓夫妻緊急送醫救治，但黃夫因肋骨骨折、氣血胸、頭胸部鈍挫傷、右股骨骨折等傷，下午4點21分到院前已失去生命跡象，急救無效，黃妻胸壁鈍挫傷、骨折、血胸、左腿嚴重骨折及撕裂傷等。

警方於當日下午5點4分對秦男實施酒測，發現他距離上午11點最後一次飲酒已過6小時，但測得的酒精濃度仍高達0.46毫克。案經檢察官相驗黃夫的遺體後，黃的妻與子提告。

檢方偵查認為，秦男觸犯道路交通管理處罰條例、刑法的無照，又曾犯公共危險罪經有罪判決確定，於10年內再犯之罪，因而致人於死，和刑法酒醉駕車過失傷害等罪嫌，將從重以不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪論處；由於符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果」類型，桃園地院將開國民法官專庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康