快訊

高鐵車廂驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

酒駕累犯駕車衝撞對向機車 釀騎士夫妻1死1傷…國民法官專庭審理

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

酒駕累犯秦姓男子今年8月初又酒駕外出，在桃園市龍潭區民生路失控衝撞對向機車，造成自己和機車上3人連人帶車噴飛摔落田中，騎士夫妻1死1傷，桃園地檢署依公共危險案偵結起訴，將由桃園地院國民法官專庭審理，秦男案發後遭羈押。

犯罪事實指出，桃園龍潭37歲秦姓男子，自2017年起，連續3年因酒駕遭逮，除了第1次獲地檢署緩起訴處分外，2018、2019年分別遭判刑3月及4月確定，直到2019年11月11日易科罰金執行完畢，遭吊銷駕照且未重新考照。

今年8月6日清晨4點，秦男搭乘父親的貨車一起從住處到楊梅區漢昌街的埔心市場擺攤，上午10點多秦男耐不住酒蟲呼喚，在市場旁超商買啤酒返回攤位上獨飲，直到近12點和父親收攤回家。

當天下午2點多，秦男不顧自己有飲酒，仍無照駕車外出，前往新竹縣關西鎮散心，下午3點41分由關西鎮回程時，沿著龍潭區民生路往大順路方向的鄉道行駛，因酒後注意力減低，反應操控能力不佳，竟逆向衝入對向民生路要往中豐路高平段方向的車道，並撞上黃姓夫妻共乘的機車。

由於撞擊力道之大，秦男和黃姓夫妻連人帶車，一起噴飛摔落路旁田裡，直到騎車路過民眾發現報警，黃姓夫妻緊急送醫救治，但黃夫因肋骨骨折、氣血胸、頭胸部鈍挫傷、右股骨骨折等傷，下午4點21分到院前已失去生命跡象，急救無效，黃妻胸壁鈍挫傷、骨折、血胸、左腿嚴重骨折及撕裂傷等。

警方於當日下午5點4分對秦男實施酒測，發現他距離上午11點最後一次飲酒已過6小時，但測得的酒精濃度仍高達0.46毫克。案經檢察官相驗黃夫的遺體後，黃的妻與子提告。

檢方偵查認為，秦男觸犯道路交通管理處罰條例、刑法的無照，又曾犯公共危險罪經有罪判決確定，於10年內再犯之罪，因而致人於死，和刑法酒醉駕車過失傷害等罪嫌，將從重以不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪論處；由於符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果」類型，桃園地院將開國民法官專庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園龍潭秦姓男子是酒駕累犯，今年8月6日下午又酒駕上路，回程失控衝入對向車道，撞上共乘的黃姓騎士夫妻1死1傷，桃園地檢署偵結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪起訴，本案將由國民法官專庭審理。記者陳恩惠／攝影
桃園龍潭秦姓男子是酒駕累犯，今年8月6日下午又酒駕上路，回程失控衝入對向車道，撞上共乘的黃姓騎士夫妻1死1傷，桃園地檢署偵結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪起訴，本案將由國民法官專庭審理。記者陳恩惠／攝影

國民法官 桃園地院 酒駕

延伸閱讀

台中男打死啃老哥哥拒讓國民法官審理 法院1理由同意了

升降機驚魂！11樓停頓後直衝頂層 7歲男童被卡30分鐘釀多處骨折

知法犯法？宜蘭地院替爛醉酒駕法官「緩頰」 法評會僅建議罰款4月

車頭幾乎全毀…彰化八卦山路小貨車衝下坡 兩人右腿骨折受困

相關新聞

名模Akemi前經紀人涉詐遭訴 演唱會門票、投資模特兒拍攝…都是假的

曾任名模Akemi香月明美、藝人安妮經紀人的趙崇伶，涉嫌以張惠妹演唱會門票詐騙得手48萬元，又涉透過模特兒拍攝、寵物美容...

酒駕累犯駕車衝撞對向機車 釀騎士夫妻1死1傷…國民法官專庭審理

酒駕累犯秦姓男子今年8月初又酒駕外出，在桃園市龍潭區民生路失控衝撞對向機車，造成自己和機車上3人連人帶車噴飛摔落田中，騎...

台中男打死啃老哥哥拒讓國民法官審理 法院1理由同意了

台中游姓男子不滿哥哥啃老、打媽媽，年初失控拿球棒毆死哥哥被依家暴殺人罪嫌起訴，依法應由國民法庭審理；游及父母都表示不想受...

桃園龍潭都市計畫內山坡地違規鋪水泥地 市府開罰並強拆

桃園市龍潭區大平段的都市計畫農業區內土地，今年4月被桃園市水務局發現有違規開發情形，中間多次要求地主限期拆除改善，遲遲未...

行車糾紛怒切車道「比中指」男涉公然侮辱判罰金2千

陳姓男子日前在台北市信義區永吉路與松隆路口時，與營業用小客車孫姓司機發生行車糾紛，涉切入車道，搖下車窗伸出左臂「比中指」...

臺一牛奶大王聘僱逾期移工煮湯圓 3兄妹違反就業服務法遭起訴

開業超過一甲子的「臺一牛奶大王」為古姓兄妹共同經營的湯圓專賣店，曾因聘僱未經許可的印尼籍移工遭裁處15萬元，不料5年內再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。