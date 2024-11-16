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行車糾紛怒切車道「比中指」男涉公然侮辱判罰金2千

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子日前在台北市信義區永吉路與松隆路口時，與營業用小客車孫姓司機發生行車糾紛，涉切入車道，搖下車窗伸出左臂「比中指」。台北地方法院依公然侮辱罪判處罰金2千元，得易服勞役，緩刑2年。可上訴。

判決指出，47歲陳男去年7月24日下午4時許，開車行經信義區永吉路與松隆路口，與營業用小客車孫興司機發生行車糾紛，心生不滿公然侮辱，開車向左切入孫所在車道，在大馬路上搖下車窗伸出左臂並對著孫比出中指手勢，足以貶損孫的人格名譽及社會評價。

檢方今年2月間依行車記錄器等證據認定陳男涉犯公然侮辱罪，向法院聲請簡易判決處刑。北院日前陳男因行車糾紛一時氣憤失控，致罹刑典，犯後坦承不諱，認為所宣告之刑，以暫不執行為當，爰併予宣告緩刑2年，以啟自新。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱 車道

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