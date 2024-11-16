臺一牛奶大王聘僱逾期移工煮湯圓 3兄妹違反就業服務法遭起訴

開業超過一甲子的「臺一牛奶大王」為古姓兄妹共同經營的湯圓專賣店，曾因聘僱未經許可的印尼籍移工遭裁處15萬元，不料5年內再犯，涉聘僱未經許可已逾期的3名印尼籍移工煮湯圓及備料，台北地檢署日前依違反就業服務法起訴古姓兄妹3人。

台大公館商圈的「臺一牛奶大王」是許多台北人從學生時期吃到就業的甜點冰店，招牌八寶牛奶冰真材實料廣受歡迎，每逢冬至、元宵節必有排隊人潮購買湯圓。

古姓兄妹3人共同經營臺一牛奶大王，2022年遭移民署台北市專勤隊查獲，從2021年6月起至2022年1月間違反就業服務法聘僱未經許可的印尼籍移工站櫃檯、製作飲料及備料工作，當時北市勞動局裁處15萬元。

起訴指出，古姓兄妹3人涉５年內再犯，開罰處分後仍不知悔改，明知雇主不得聘雇未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，2022年10月至11月間，涉聘僱未經許可已逾期的3名印尼籍移工煮湯圓及備料，遭北市專勤隊會同市府人員當場查獲，違反就業服務法聘僱未經許可的外國人罪嫌，依法起訴。