台中男打死啃老哥哥拒讓國民法官審理 法院1理由同意了

台中游姓男子不滿哥哥啃老、打媽媽，年初失控拿球棒毆死哥哥被依家暴殺人罪嫌起訴，依法應由國民法庭審理；游及父母都表示不想受關注釀二度傷害，法院則以國民法官制度剛開始，可能受媒體大幅報導，影響被害家屬身心等理由，裁定本件不行國民參與審判。

檢方起訴指出，游男（44歲）今年1月22日晚上回家撞見哥哥和媽媽發生拉扯，家中神明廳桌椅、木櫃都被推倒，電器也被砸毀散落一地，游兄還拿著敲破的玻璃酒瓶要攻擊媽媽，游為制止拿了1把木製球棍朝哥哥揮打，持續痛毆他頭、身體，一旁父母出言制止不了。

游兄緊急送醫仍因顱腦損傷，到院前就已經沒了呼吸心跳；檢方當時考量，游男是全家唯一經濟支柱，挺身保護母親卻殺了哥哥，複訊後依義憤殺人罪嫌命他6萬元交保，偵結則改依家暴殺人罪嫌起訴他，依法應由國民法庭審理。

游男聲請不行國民參審，主張自己認罪、願受法律制裁，但全家剩他1人薪資維持，他要扶養傷心的父母、哥哥留下的2名幼子，彼此都需長時間療傷，為免父母、小孩面對冗長訴訟且受媒體關注，一再被迫回憶哥哥死亡結果的刺激，造成二度傷害，希望改由一般程序審理。

游表示，本案是家內案件有其特殊性，被害家屬也具狀不希望國民參審，本案國民參審公益性要求已降低，希望以照料被害人全體家屬最大利益為考量。

台中地院說，國民法官法第6條第1項規定，法院得裁定不行國民參與審判的例外，包括被告認罪。經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當。由此可知，若無彰顯國民參與審判價值的重要意義，法院可裁定不行國民參審程序。

法院查，除游男及被害家屬不願行國民參審，檢察官也表示，游男認罪，本案是家內家暴若經國民法庭公開審理，將可能造成遺族承受輿論壓力過大，不利家屬關係修復，尊重家屬意見。

法院認為，本件殺人案的法律對立雙方，是血緣緊密的骨肉至親，造成彼此身心衝擊、影響，顯非外人可想像，且被害家屬就游男科刑範圍意見非常重要，因此量刑上借重國民經驗的公益性顯然降低。

法院還說，若本案行國民參審「可能因國民法官新制剛開始，在媒體高度關注而大幅報導下，嚴重影響被害人身心重建」，多方考量後裁定本件不行國民參與審判。

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