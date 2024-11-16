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遭質疑與大嫂曖昧 31歲弟氣瘋持菜刀砍傷68歲兄…二審仍判6年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年11月30日晚在嘉義市某海產店當廚師的洪姓兄弟，31歲弟弟因68歲哥哥常為生活瑣事嘮叨，又遭哥哥質疑與大嫂曖昧，情緒失控，持菜刀猛砍哥哥重傷，送醫後保住性命，弟弟被訴殺人未遂罪，一審判6年，他認量刑過重提上訴，二審則認原審已論處較低度之刑，駁回上訴。

弟弟委任律師主張，被告已經坦承犯行，惟對於原判決仍感過重，被告為有正當工作，並非遊手好閒之輩，建請法官從輕量刑。

台南高分院合議庭指出，被告雖患有思覺失調症，惟行為當時依其辨識而行為能力有些許降低，但未達到顯著減低情形，已據原審囑託台中榮民總醫院灣橋分院鑑定明確，所以不符刑法減免其刑規定。

另就本案被告殺人情狀，並無何特殊原因與環境，足以引起一般同情客觀情狀而顯可憫恕，且其犯行經依未遂犯減輕其刑後，已無對其科以該減輕後最低度刑猶嫌過重情形。

合議庭指出，被告所犯殺人未遂罪，該罪法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，在依未遂犯減刑後，處斷刑為無期徒刑、20年以下15年以上有期徒刑、5年以上有期徒刑，原判決判處被告有期徒刑6年，在認事用法及量刑基準均無改變情形下，顯已論處較低度之刑，被告上訴主張量刑過重無理由，應予駁回。

敘明被告與證人洪家種係兄弟，僅因細故而為本件犯行之犯罪動機，行為之手段，證人洪家種案發後住院13天，迄今仍未痊癒，所受傷害非輕，及犯後坦承犯行，惟尚未與證人洪家種達成和解，暨自陳高職畢業之智識程度，未婚，長期罹患思覺失調症，為身心障礙人士等一切情狀，量處有期徒刑6年，顯已斟酌刑法第57條各款事由，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神。

檢警調查，洪姓兄弟的哥哥是海產店廚師，弟弟負責端菜及洗碗，去年11月30日晚間7時29分許，2人因大嫂的事發生口角，弟弟竟持店內菜刀，朝哥哥臉部、頸部、前胸猛刺，致左臉頰及眼瞼皮膚缺損7乘5公分、左頸深度撕裂傷共26公分併多處肌肉切斷、臂神經叢及多處神經損傷、前胸壁深度撕裂傷5公分併肌肉損傷等傷害，經送嘉義基督教醫院急救才未死亡。警方據報後當場查獲，並扣得菜刀1支。

台南高分院認為，原判決判處洪男有期徒刑6年，在認事用法及量刑基準均無改變情形下，顯已論處較低度之刑，被告上訴主張量刑過重無理由，應予駁回。圖／本報資料照
台南高分院認為，原判決判處洪男有期徒刑6年，在認事用法及量刑基準均無改變情形下，顯已論處較低度之刑，被告上訴主張量刑過重無理由，應予駁回。圖／本報資料照

兄弟 嘉義 失控 殺人未遂

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