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拒絕憲訴法修惡遊行 號召律師下午2時30分上街頭

中央社／ 台北16日電

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，153名律師認為修法將有癱瘓憲法法庭危險，發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」，遊行於下午2時30分登場，號召律師站上街頭。

國民黨立委提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」的153名律師指出，立法院司法及法制委員會於11月14日進行憲法訴訟法的朝野黨團協商，並未取得共識，送立法院院長協商；若走完協商程序，最快在11月18日之後，國民黨就隨時可將部分草案提至院會表決。

發起的153名律師表示，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，無法坐視這場癱瘓台灣民主法治的憲法訴訟法修法提案三讀通過，因此希望號召律師穿著律師袍走上街頭，明確表達當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，站出來共同守護台灣的自由民主法治。

「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」，遊行隊伍將在今天下午2時30分自228公園北側門出發，行經台北市公園路、忠孝西路、忠孝東路、林森南路，最後在濟南路結束遊行，並於立法院群賢樓前展開律師界、學界短講集會。

中華民國憲法 修法 國民黨 大法官 律師

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