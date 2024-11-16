搭桃捷注意！有噁男專盯短裙短褲女子 捷警掌握身分

近來在臉書、脆瘋傳，有名平頭眼鏡男搭乘桃園機場捷運時，緊盯著穿短褲短裙女子，直勾勾地從頭看到腳，見有睡覺女子還會蹲下身疑似看底褲，po文者「大家拜託請小心這個噁男」，桃園捷運警察隊晚間表示，已掌握影中男子的身分，會持續偵處、加強防止。

市議員黃瓊慧於臉書粉專轉發網友於Threads貼文及影片表示，「po文者是在桃園機捷上遇到，所以脆友標註我，希望我去了解。」她的粉專私訊裡，也有多名女乘客指證歷歷，直指這名在機捷上光明正大直盯女性瞧的噁男並非初犯，好幾次遇到他都是這樣！因此也同步通知捷運警察請他們留意。

黃瓊慧說，從影片上看來，這名男子除了眼睛一直看、還屈身往前彎腰看那位坐著女子的下半身，真的讓人感覺非常不舒服！她在看過影片之後，也反映給桃園捷運公司，機捷也呼籲若遭遇性騷擾事件時請保持冷靜，透過車站、車廂內的緊急對講機，或直接向捷運警察、捷運公司的服務人員反應。

她呼籲，上周北捷才剛發生板南線女子持刀傷人事件，沒想到桃園機捷也有男子偷窺事件，請民眾搭乘大眾捷運時，也多留意身邊陌生人，保護自己！

桃市捷警隊深夜表示，有關桃園捷運列車上，出現行為異常男子，捷運警察隊已責請各轄線分隊警力加強車廂及站體巡守，捷運公司保全亦加強巡守站體，共同執勤防止噁男直盯偷窺情事發生。

同時，捷警隊與桃園大眾捷運公司，針對曾經在機場捷運路線上涉犯性騷擾、妨害秘密（偷拍）、違反刑法、涉違法或精神異常人士，均有造冊列管以便警察及捷運站務、保全人員第一時間辨識並進行妥善處理。至於本案影片中的男子，警方目前已掌握身份，後續將持續偵處，加強防制，遏制相關案件的發生。