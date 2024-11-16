宜蘭法官酒駕 院方緩頰 法評會建議罰俸4個月

宜蘭地方法院法官張軒豪8月19日下班後飲用1杯伏特加，竟直接開車返家，途中遭巡邏警員攔下，酒測值達1.05毫克，9月被檢方依公共危險罪起訴。法官評鑑委員會昨決議，張軒豪報由司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸約70萬元。

法評會表示，張軒豪酒測值雖很高，涉犯公共危險罪經司法院停職，但宜蘭地院「緩頰」表示，張男平時工作未有因飲酒延宕、遲誤所承辦業務，加上坦承違失、深自反省，可預期將來有相當刑事責任，建議罰款。

張軒豪是司法官班第37期結業，他聲稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，但未說出是在何時、何地飲酒。宜蘭地檢署認定張男身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依公共危險罪起訴。

法評會認為張軒豪行為有損司法形象，違反法官倫理規範，情節重大，且行為導致公眾喪失對法官職位的尊重與信賴，應付懲戒。