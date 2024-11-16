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新北偵破愛情詐團 5人遭騙220萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

以陳姓男子為首的愛情詐騙集團，三年前招募高姓男子成立媒體及文創公司，以俊帥貌美年輕直播主與被害人聯繫，誘騙投資購買虛擬貨幣，或在直播平台抖內直播主詐騙，檢警調日前聯手在新北市查獲陳男及直播主共20名愛情騙子，目前查出至少有5人遭騙220餘萬元。

新北地檢署依詐欺及組織罪聲押主嫌陳男、2名陳姓及潘姓幹部共11人，其餘9人交保；法院裁准陳男與3名幹部羈押，其餘人交保。

新北市刑大獲報，有5名被害人在交友軟體認識自稱是直播主的帥哥美女，起初相談甚歡，對方每天主動噓寒問暖，見被害人投入感情後，這些「帥哥美女」開始以「公司舉辦競賽需要支持」、「在公司被欺負看不起」及「需要點數支持完成夢想」等話術，要求被害人儲值直播平台點數「抖內」打賞，儲值達一定金額即外出見面，當被害人將存款花用殆盡、無法持續儲值，便遭到情緒勒索、冷落封鎖，才發現遇到「愛情騙子」。

警方掌握詐團假直播主利用直播平台交友詐騙犯罪，本月13日與刑事局偵九大隊、調查局新北市調處聯手，動員64人前往三蘆地區搜索，發現所謂的直播主其實是刺青、嚼檳榔的男性聊手。

警調在現場逮捕主謀陳男（28歲）與詐騙聊手、美編、腳本、編劇、行政人員，共13男7女，還有「交友攻略」聊天教戰守則等證物。

直播主 詐騙集團

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