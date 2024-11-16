RCA員工關懷協會：台灣職災求償 雪上加霜

最高法院昨以時效調查不清為由，廢棄判賠RCA二軍十六億餘元的判決，案件尚未塵埃落定。律師團代表林永頌認為，最高法院法律見解不合理，且未以被害人立場、進步思維判決，反而幫助非法濫權的跨國企業，對法官「不齒」。

RCA員工關懷協會表示，最高法院駁回判決，等於支持業者訴求，漠視RCA受害員工的權利，使台灣整體職業病求償困境雪上加霜，簡直是司法蒙塵、判決不公。

林永頌指出，對判決結果遺憾、憤怒，二軍案件事實審法院已說明RCA等公司隱匿汙染資料、惡意脫產，抗辯時效屬於權利濫用，但是最高法院仍在爭執時效，想讓被害人喪失請求權，毫無進步思想。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠昨表示，從一九九四年汙染案件爆發至今，協會已努力卅年，抗爭、訴訟也已逾廿年，但最高法院判決令她感到失望。