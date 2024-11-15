超思進口蛋弊案 檢調二度傳喚吳諭非訊後請回

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，全案關鍵人物、超思負責人秦語喬女兒吳諭非，涉高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，日前回國接受調查，被檢方交保3百萬元，由於吳諭非首次偵訊對於關鍵問題避重就輕，北檢今指揮調查局台北市調查處2度約談吳諭非，晚間移送複訊後請回。

2022年國內雞蛋荒，農業部專案進口國外雞蛋，尋找貿易商配合採購，吳諭非請母親秦語喬成立超思公司，1人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商3種角色，辦理雞蛋進口作業。檢方日前搜索約談秦語喬到案，認定涉犯加重詐欺罪嫌，訊後200萬元交保、限制出境。

檢調掌握，吳諭非涉持不實資料向畜產會高報進口雞蛋價，估算犯罪所得6922萬2500元，不法所得經畜產會匯入吳諭非帳戶，檢方聲請法院裁定核准扣押超思、吳諭非銀行帳戶，扣押金額已達足額。時任畜產會專員吳俊達則涉貪汙圖利罪，訊後50萬元交保。

據了解，吳諭非因在台資產被凍結，加上曾任台北市調查處擔任機動站主任的舅舅秦台生親情喊話，決定回國接受調查，當時她還準備「教戰手冊」應訊，當場遭查扣。