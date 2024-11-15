士林院檢歡慶40周年 少年調查官邱正昕RAP表演掀活動高潮

士林地方法院與士林地檢署今天一起慶祝成立40周年，一日活動分上午場和下午場，上午場是主題演講，下午場則是感恩音樂晚會，晚會現場高潮不斷，不僅有士檢檢察官歌曲演唱，還有士院少年調查官邱正昕的精彩RAP，在場民眾大讚「太好看」。

士林院檢40周年活動，由士檢檢察長顏迺偉與士院院長彭幸鳴共同主持，司法院代理院長謝銘洋、法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長王俊力、法醫研究所長侯寬仁等嘉賓也都到場祝福。

上午場活動，先由謝銘洋、鄭銘謙等人致詞拉開序幕，接著是數發部長黃彥男演講「用數位發展驅動司法新未來」、日本前智慧財產高等法院院長大鷹一郎律師演講「人工智慧應用於司法之發展與實踐」，與會者齊聚一堂，共同探討數位科技如何驅動司法革新，為未來司法發展帶來新契機。

下午場活動，則是柔性司法為主題的「感恩音樂晚會」，不僅有馨生人（犯罪被害人）與更生人上台表演，士林院檢也展現多元才藝，包括檢察官胡沛芸、郭宇倢聯袂登台，以鋼琴演奏搭配美妙歌聲演出，還有少年調查官邱正昕攜手他的音樂夥伴，以「RAP 大嘻哈法院」為演出名稱獻唱3首歌曲，最後的壓軸表演，則是一群正在士林院檢實務學習的學習司法官，一起大合唱經典歌曲「快樂天堂」，活動和樂、圓滿。