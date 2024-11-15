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士林院檢歡慶40周年 少年調查官邱正昕RAP表演掀活動高潮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

士林地方法院與士林地檢署今天一起慶祝成立40周年，一日活動分上午場和下午場，上午場是主題演講，下午場則是感恩音樂晚會，晚會現場高潮不斷，不僅有士檢檢察官歌曲演唱，還有士院少年調查官邱正昕的精彩RAP，在場民眾大讚「太好看」。

士林院檢40周年活動，由士檢檢察長顏迺偉與士院院長彭幸鳴共同主持，司法院代理院長謝銘洋、法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長王俊力、法醫研究所長侯寬仁等嘉賓也都到場祝福。

上午場活動，先由謝銘洋、鄭銘謙等人致詞拉開序幕，接著是數發部長黃彥男演講「用數位發展驅動司法新未來」、日本前智慧財產高等法院院長大鷹一郎律師演講「人工智慧應用於司法之發展與實踐」，與會者齊聚一堂，共同探討數位科技如何驅動司法革新，為未來司法發展帶來新契機。

下午場活動，則是柔性司法為主題的「感恩音樂晚會」，不僅有馨生人（犯罪被害人）與更生人上台表演，士林院檢也展現多元才藝，包括檢察官胡沛芸、郭宇倢聯袂登台，以鋼琴演奏搭配美妙歌聲演出，還有少年調查官邱正昕攜手他的音樂夥伴，以「RAP 大嘻哈法院」為演出名稱獻唱3首歌曲，最後的壓軸表演，則是一群正在士林院檢實務學習的學習司法官，一起大合唱經典歌曲「快樂天堂」，活動和樂、圓滿。

顏迺偉與彭幸鳴共同主持時表示，司法不僅是法律的守護者，更應是社會溫暖的泉源，希望透過此次活動，以承先啟後的姿態展望未來，把司法的公正與溫暖延續到每個角落，期待能持續為社會注入正能量，攜手打造有感且可信賴的司法環境，貫徹司法為民的真諦。

學習司法官大合唱經典歌曲「快樂天堂」，慶祝士林院檢成立40周年，演出後與士檢檢察長顏迺偉（右一）、士院院長彭幸鳴（左一）合影。記者翁至成／攝影
學習司法官大合唱經典歌曲「快樂天堂」，慶祝士林院檢成立40周年，演出後與士檢檢察長顏迺偉（右一）、士院院長彭幸鳴（左一）合影。記者翁至成／攝影
台灣更生保護會士林分會張權峰（左一藍衣者），在音樂晚會大秀薩克斯風及小提琴合奏。記者翁至成／攝影
台灣更生保護會士林分會張權峰（左一藍衣者），在音樂晚會大秀薩克斯風及小提琴合奏。記者翁至成／攝影
士林地院少年調查官邱正昕（白衣者），攜手他的音樂夥伴，以「RAP 大嘻哈法院」為演出名稱獻唱3首歌曲。記者翁至成／攝影
士林地院少年調查官邱正昕（白衣者），攜手他的音樂夥伴，以「RAP 大嘻哈法院」為演出名稱獻唱3首歌曲。記者翁至成／攝影
學習司法官大合唱經典歌曲「快樂天堂」，打動在座每一位馨生人、更生人的心坎，也讓這群未來司法的生力軍，體會柔性司法的力量是多麼可貴。記者翁至成／攝影
學習司法官大合唱經典歌曲「快樂天堂」，打動在座每一位馨生人、更生人的心坎，也讓這群未來司法的生力軍，體會柔性司法的力量是多麼可貴。記者翁至成／攝影
士林地院少年調查官邱正昕（白衣者），攜手他的音樂夥伴，以「RAP 大嘻哈法院」為演出名稱獻唱3首歌曲。記者翁至成／攝影
士林地院少年調查官邱正昕（白衣者），攜手他的音樂夥伴，以「RAP 大嘻哈法院」為演出名稱獻唱3首歌曲。記者翁至成／攝影

司法院 更生人 邢泰釗 鄭銘謙 黃世杰 黃彥男

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