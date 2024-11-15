88會館郭哲敏5千萬交保 高院撤銷原裁定：新北地院理由不備

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張旭昇500萬元交保，2人限制出境、出海8月，並接受電子腳環監控8月及限制住居。新北地檢署不服，提抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，發回更裁。

高院指出，新北地院對於郭哲敏何以與張旭昇無串證必要、具保等手段何以可防免兩人逃亡及串證，都沒好好說明，理由不備，檢察官抗告有理，因此撤銷原裁定，發回新北院更裁，不得再抗告。

郭哲敏、張旭昇遭檢方控經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，依違反組織犯罪防制條例、銀行法及洗錢防制法等罪起訴，請求法院從重量刑並沒收16億餘元犯罪所得。