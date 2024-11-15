聽新聞
0:00 / 0:00
88會館郭哲敏5千萬交保 高院撤銷原裁定：新北地院理由不備
88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張旭昇500萬元交保，2人限制出境、出海8月，並接受電子腳環監控8月及限制住居。新北地檢署不服，提抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，發回更裁。
高院指出，新北地院對於郭哲敏何以與張旭昇無串證必要、具保等手段何以可防免兩人逃亡及串證，都沒好好說明，理由不備，檢察官抗告有理，因此撤銷原裁定，發回新北院更裁，不得再抗告。
郭哲敏、張旭昇遭檢方控經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，依違反組織犯罪防制條例、銀行法及洗錢防制法等罪起訴，請求法院從重量刑並沒收16億餘元犯罪所得。
新北地院審理時，合議庭認為兩人犯罪嫌疑重大，且有相當理由認兩人均有逃亡、勾串共犯、證人之虞，連續3次裁定延押禁見2個月。因11月中旬兩人羈押期將期滿，新北地院8日裁定兩人交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言