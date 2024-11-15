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民進黨三連霸新北市議員林銘仁涉詐領助理費 今300萬交保
民進黨三連霸新北市議員林銘仁，涉嫌自2009至2018年間，將妻舅江孝文及胞姊林秋雪虛列為公費助理詐領薪資，將公庫通家庫；另將蘇、李、林姓4位服務處助理低薪高報，將差額挪為他用，合計詐領助理費681萬餘元。
新北地檢署依貪汙罪及刑法使公務員登載不實罪起訴林銘仁、負責申報助理費的楊姓女助理、林姊及其妻舅4人。全案今天移審法院，林銘仁否認犯貪汙，法院考量證人訊問完畢，裁定300萬交保。
檢調查出，江姓男子自2009年離職後，照顧林銘仁岳父，未再投入職場工作。林銘仁為補貼妻舅生活開銷，明知其不曾從事任何助理工作，仍交代楊女偽造公費助理人事資料，自2009至2016年間，詐領267萬餘元薪資。
同樣未從事任何助理工作的林銘仁胞姊林秋雪，也因林銘仁欲貼補服務處及選民服務相關支出，自2009至2018年間，被充當人頭詐領薪資312萬餘元。
至於林銘仁蘇、李、林姓4位助理，則被低薪高報，將僅有25000至38000元不等的薪資，浮報為35000至5萬元不等，當中差額則全部被林銘仁挪為他用；上述4名涉案助理涉犯刑法使公務員登載不實部分，則另為緩起訴。
全案經合議庭評議，認林銘仁坦承涉犯使公務員登載不實罪，但否認利用職務機會詐取財物罪，林男雖涉犯有期徒刑5年以上重罪，有相當理由足認有逃亡、串滅證之虞，儘管有羈押原因，但考量全案偵查終結，相關證人經檢察官訊問完畢，可透過羈押以外之手段加以拘束，無羈押之必要，裁定300萬元交保，限制住居並限制出境出海8月及禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸，如有違反，得再執行羈押。
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