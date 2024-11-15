屏東地院首件國民法官審理案件 縱火犯判處無期徒刑

屏東市一家刺青店去年10月遭19歲許嫌縱火，造成黃姓老闆夫婦雙亡，經屏東地院審結今日依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身，這也是屏東地院首件由國民法官審理的案件，由6名國民法官、4名備位國民法官、3名職業法官共組合議庭審理。

屏東地院說明此案國民法官選任及評議程序，8日上午進行國民法官選任程序，應到候選國民法官195人，實際到庭67人。合議庭依事先徵詢檢、辯雙方意見，採先問後抽模式，進行分組詢問、附理由及不附理由的不選任程序後，抽選出6名國民法官、4名備位國民法官，並於同日進行宣誓及審前說明程序。