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屏東地院首件國民法官審理案件 縱火犯判處無期徒刑

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東市一家刺青店去年10月遭19歲許嫌縱火，造成黃姓老闆夫婦雙亡，經屏東地院審結今日依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身，這也是屏東地院首件由國民法官審理的案件，由6名國民法官、4名備位國民法官、3名職業法官共組合議庭審理。

屏東地院說明此案國民法官選任及評議程序，8日上午進行國民法官選任程序，應到候選國民法官195人，實際到庭67人。合議庭依事先徵詢檢、辯雙方意見，採先問後抽模式，進行分組詢問、附理由及不附理由的不選任程序後，抽選出6名國民法官、4名備位國民法官，並於同日進行宣誓及審前說明程序。

11日上午9時15分起，由經選任的國民法官、備位國民法官，及3名職業法官審判長法官程士傑、陪席法官黃虹蓁、受命法官謝慧中，共組合議庭審理此案，並於14日下午1時30分辯論終結，依殺人罪判處許濸雄無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

屏東市一家刺青店去年10月遭許嫌縱火致2死，屏東地院審結今日依殺人罪判處嫌犯無期徒刑，這也是屏東地院首件由國民法官審理的案件。記者潘奕言／攝影
屏東市一家刺青店去年10月遭許嫌縱火致2死，屏東地院審結今日依殺人罪判處嫌犯無期徒刑，這也是屏東地院首件由國民法官審理的案件。記者潘奕言／攝影

國民法官 屏東 縱火

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