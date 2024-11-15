屏東地院首件國民法官審理案件 縱火犯判處無期徒刑
屏東市一家刺青店去年10月遭19歲許嫌縱火，造成黃姓老闆夫婦雙亡，經屏東地院審結今日依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身，這也是屏東地院首件由國民法官審理的案件，由6名國民法官、4名備位國民法官、3名職業法官共組合議庭審理。
屏東地院說明此案國民法官選任及評議程序，8日上午進行國民法官選任程序，應到候選國民法官195人，實際到庭67人。合議庭依事先徵詢檢、辯雙方意見，採先問後抽模式，進行分組詢問、附理由及不附理由的不選任程序後，抽選出6名國民法官、4名備位國民法官，並於同日進行宣誓及審前說明程序。
11日上午9時15分起，由經選任的國民法官、備位國民法官，及3名職業法官審判長法官程士傑、陪席法官黃虹蓁、受命法官謝慧中，共組合議庭審理此案，並於14日下午1時30分辯論終結，依殺人罪判處許濸雄無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言