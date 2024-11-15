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屏東刺青店縱火致2死…嫌曾放話「殺光全家」 家屬見判決結果：太輕了
屏東市一家刺青店去年10月29日遭人縱火，造成黃姓老闆夫婦2人死亡，檢方偵辦後將19歲嫌犯許濸雄依涉殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。經屏東地院審結後，15日依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。
許濸雄去年曾3度到刺青工作室，由黃姓老闆紋身。去年10月27日許嫌未事先告知就逕自到工作室，黃男要求許離去、雙方發生口角爭執。沒想到許男心懷怨恨，10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。
許嫌4時25分到刺青工作室，將汽油潑灑停放在1樓大門外的2輛重型機車，並點燃火柴引燃火勢，隨即離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆重傷，並於加護病房搶救8天後不治。
案發後警方逮捕許濸雄，許嫌偵訊時強調自己患有憂鬱症，更拿出相關藥物佐證，表示只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。
屏東地院審結後，15日依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。對此被害家屬認為判決太輕了，這種人應該要判死刑。許嫌無期徒刑刑期25年就可以申請假釋，若通過許嫌出獄時才44歲，許嫌審理期間曾放話「要殺光我們全家」，若未來他假釋出獄，全家都要擔心受怕。
家屬表示，案發後這一年很漫長，家屬心裡都很煎熬，感謝屏東地檢署檢察官協助，也謝謝律師以及犯保協會人員一路陪伴，至於會不會上訴，將與律師商討後再做決定。
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