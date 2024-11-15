老舊電線短路失火釀住客熱死 「這些原因」讓檢幫屋主求情

桃園觀音區玉林路某平房去年4月間深夜，老舊電線短路走火釀災，陳姓男住客逃生不及熱休克死亡，桃園地檢署依過失致死罪將郭姓屋主起訴，由於家屬對郭男好意收留陳男20餘年而不願提告，火災未波及其他建物，檢方建請法院予以緩刑或從輕。

犯罪事實指出，67歲郭姓屋主過去20餘年來，收留孤苦無依的69歲陳姓男子同住在觀音區玉林路的磚造平房，去年4月21日晚間10點37分119接獲火警求救電話，大批人車趕抵前，屋主自行逃生脫困，火勢在晚間10點51分獲控制，11點49分完全撲滅，清理火場發現陳男因逃生不及，受困高溫空間中，熱休克死亡；勘驗後發現，起火原因是廚房內的電源線短路走火。

檢方偵查時，屋主矢口否認犯行，並以「電力公司每年都會來檢查，我有安裝總開關跳電裝置，沒有人可以預料到會電線走火」等語來辯稱。經查，電線使用年限取決於個別產品品質、安裝方法、負載情況及所在環境等因素而有不同差異，因此國家標準未律定使用年限，而電線、電纜的耐用年限可能因電氣因素、電線、電纜內部進水、機械、溫度及化學等因素而無法達到預期耐用年限。

根據消防局火災原因調查鑑定書指出，本案房屋為磚造鐵皮屋頂，散熱效益不佳，屋齡久遠且配電盤電源線雜亂，所在環境及管理方式難認良好，就算使用室內配線符合用戶用電設備裝置規則，也將因而縮短電線使用年限；由於屋主疏於注意，未維護檢修更換在廚房內的電源線，發生短路引燃起火延燒，並釀火災。

檢方認為，屋主對發生火災有應注意能注意而不注意的過失，觸犯刑法第173條2項失火燒毀現供人使用的住宅及刑法過失致死罪嫌，將從重依過失致死罪嫌論處。