RCA二軍工傷求償案二審判賠16.6億 最高法院廢棄判決關鍵曝光

美國無線電公司（RCA）54年前來台設廠，把有毒溶劑埋在廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡。受害者求償，最高法院已判「一軍」286人獲賠5億7000多萬元確定；「二軍」逾千名受害者或家屬求償，判賠16億餘元，最高法院今判決廢棄二審判決，發回更審。

最高法院指出，二審判決沒有針對A、B、C組各自請求權的起算點為何，至提告請求賠償，分別認定有無罹於時效，即認定各組不是「權利睡眠者」，稍嫌速斷。

另外，RCA一軍起訴後的第一審程序，經環保署等機關函送資料、鑑定證人等專家至公開法庭證述，至2014年12月12日言詞辯論終結，似乎已公開揭示化學物質相關資料，已排除障礙事實，二軍起訴或追加訴訟的時間點，也有待調查釐清之處，認為RCA等4公司上訴有理由，廢棄發回更審。

最高法院表示，RCA員工關懷協會上訴認為糖尿病、高血脂與汙染物存有因果關係，且二審審酌金額過低，指摘判決不當，則認定沒有理由，判決駁回上訴。

協會指控RCA桃園廠、竹北廠生產製程使用三氯乙烯等多種有害化學物質，卻未善盡防護說明、教導義務，又未設排換氣裝置，甚至員工飲用、盥洗水源都來自遭汙染地下水，健康受侵害。

協會提出國際癌症機構等文獻，證明暴露三氯乙烯等化學物質與癌症或紅斑性狼瘡等疾病間的關係，一般暴露於三氯乙烯等物質至罹病需要一段時間，這些資料都由RCA公司保有，卻未提出。