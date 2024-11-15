知法犯法？宜蘭地院替爛醉酒駕法官「緩頰」 法評會僅建議罰款4月

宜蘭地方法院法官張軒豪8月19日下班後飲用1杯伏特加，接著竟開車返家，因左轉時提前轉彎遭巡邏警員攔下，經酒測他的酒測值達1.05毫克，宜蘭地檢署依公共危險罪起訴。法官評鑑委員會今決議，張軒豪報由司法院移送職務法庭審理，建議罰款4月月俸。

法評會表示，張的酒測值雖然很高，涉犯公共危險罪而經司法院停職，但宜蘭地院「緩頰」說張平時工作未有因飲酒延宕、遲誤所承辦業務，加上他坦承違失、深感愧疚與自責及表示深自反省，可預期將來有相當刑事責任，因此建議罰款。

張軒豪2017年1月9日晚間6點多也曾開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。台灣高等法院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。

因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒。宜蘭地檢署指張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，9月16日依刑法第185-3條起訴。

張軒豪辯稱，部分媒體一併將他2017年間肇事逃逸事件連帶報導，指他品操不良、漠視法紀，但是該肇事逃逸事件經台灣高等法院判決確定，且早已緩刑期滿，如仍列入考量，有重複評價之疑，有失公允。他說，自己獨飲，未涉入不當場所、會見不當人士，酒測值雖高，但「意識清楚」，沒有泥醉、醉醺醺、步行或站立不穩，並指警察「誤認」他違規「跨越雙黃線行駛」。

法評會認為張軒豪行為不檢，有損司法形象，違反法官倫理規範第5條，情節重大，且他的行為導致公眾喪失對法官職位的尊重與信賴，損及機關信譽與司法形象，為維護人民對於司法的信賴，張應付懲戒。

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