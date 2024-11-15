4檢察長快任滿 今年首度舉辦「候選人見面說明會」要接受提問

桃園地檢署檢察長俞秀端等4位檢察長任期將屆滿，法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今發表聯合公告，即日起受理報名及推薦檢察長候選人，並於12月9日首度舉辦「候選人見面說明會」，票選委員將對候選人提問，創下檢察人事歷史首例。

桃檢檢察長俞秀端、雄檢檢察長洪信旭、新北檢檢察長余麗貞、彰檢檢察長張曉雯等4人，任期明年1月底屆滿。法務部日前公告，檢察長職缺4至10名及遴選時程，供檢審會票選委員提出2倍建議人選，供法務部長遴派，今年12月27日將公布全國新任、調動檢察長名單；去年檢察長遴派至司法官39期，預計明年檢察長首派為40期。

票選檢審委員今發表聯合徵求公告，從今年11月15日至12月2日17時30分截止期間內，受理檢察長候選人報名或推薦。票選委員將逐確認被推薦者是否明確表達有意願始納入。

公告指出，為促進檢審委員了解候選人，且避免不當私下直接接觸，首度試辦候選人「見面說明會」，訂12月9日邀請候選人至法務部舉行說明會，限檢審委員及有意願出席的候選人親自出席；屆時每位候選人時間為8至15分鐘，前半為候選人自述，後半為交流時間，票選委員得優先「提問」，現場不作PPT簡報、不看書面資料。