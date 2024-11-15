RCA受害員工求償有期限？關懷協會：司法蒙塵

桃園RCA汙染工殤案「二軍案件」最高法院今天宣判，駁回高院判決，讓受害員工及家屬認為等於支持業者已過求償追訴期的意見，簡直是司法蒙塵，判決不公，不僅漠視RCA受害員工的權利，更使台灣整體職業病求償困境，雪上加霜。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，過去一軍、二軍歷審都採對工人有利的時效見解，但最高法院今日破天荒認定RCA等被告公司針對時效之上訴有理由，因此發回高等法院再審，最高院太令人失望，要知道RCA長期隱匿化學物質等毒害證據，會員迄今仍有陸續發病、死亡情形，毒害仍是進行式，受汙染的土地也還在整治中，最高院雖然沒有直接判決關懷協會敗訴，卻無視被告公司阻礙工人求償惡行重大，她和員工關懷協會會員表示嚴正抗議。