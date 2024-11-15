快訊

高雄市立民生醫院接連出包 議員點名他雙辭下台負責

天兔「爛成一團」可能撐不到登陸 粉專：會被山脈殺到灰飛煙滅

水源快速道路「水泥車自撞」車頭凹陷！駕駛意識不清受困

聽新聞
0:00 / 0:00

RCA受害員工求償有期限？關懷協會：司法蒙塵

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園RCA汙染工殤案「二軍案件」最高法院今天宣判，駁回高院判決，讓受害員工及家屬認為等於支持業者已過求償追訴期的意見，簡直是司法蒙塵，判決不公，不僅漠視RCA受害員工的權利，更使台灣整體職業病求償困境，雪上加霜。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，過去一軍、二軍歷審都採對工人有利的時效見解，但最高法院今日破天荒認定RCA等被告公司針對時效之上訴有理由，因此發回高等法院再審，最高院太令人失望，要知道RCA長期隱匿化學物質等毒害證據，會員迄今仍有陸續發病、死亡情形，毒害仍是進行式，受汙染的土地也還在整治中，最高院雖然沒有直接判決關懷協會敗訴，卻無視被告公司阻礙工人求償惡行重大，她和員工關懷協會會員表示嚴正抗議。

RCA汙染工殤案，迄今造成數千名員工身體及生命的傷害，自1998年工人集結抗爭，至2004年起訴，與第一批起訴案相關勞工簡稱「一軍」；2015年一審判決勞工勝訴後，RCA員工關懷協會與工傷協會、義務律師及專家顧問決定開放更多受害勞工加入訴訟，幫一軍以外員工組織「二軍」，共計1100多位被害人，全案2016年5月9日起訴。

RCA公害案最高院對求償時效有意見，駁回高院判決，引起受害員工抗議，圖為2015年員工重回工廠外畫面。圖／聯合報資料照片
RCA公害案最高院對求償時效有意見，駁回高院判決，引起受害員工抗議，圖為2015年員工重回工廠外畫面。圖／聯合報資料照片

RCA 工人 最高法院

延伸閱讀

影／RCA工傷案最高院駁回更審 受害勞工最高院前抗議

RCA二軍16.6億判決被廢棄 律師林永頌批最高法院法官「令人不齒」

RCA工傷「二軍」求償案....二審判賠16.6億 最高法院今廢棄發回更審

巴西最高法院外爆炸案 當局列恐怖主義行為調查

相關新聞

RCA受害員工求償有期限？關懷協會：司法蒙塵

桃園RCA汙染工殤案「二軍案件」最高法院今天宣判，駁回高院判決，讓受害員工及家屬認為等於支持業者已過求償追訴期的意見，簡...

RCA二軍16.6億判決被廢棄 律師林永頌批最高法院法官「令人不齒」

美國無線電公司（RCA）54年前來台設廠，把有毒溶劑埋在廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡。受害者求...

廣東暨大台灣校友會女執行長「堅持當共諜」 違國安法判1年

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、女執行長李宛平被控受廣東省委台辦指示，鎖定我立委、現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中...

刑警幫地下錢莊業者查資料追債 一審判決出爐

桃園市警局前楊梅分局吳姓偵查佐替陳姓業者查詢欠款者資料助討債，桃園地院審結，吳員依公務員假借職務機會，犯個人資料保護法的...

影／RCA工傷案最高院駁回更審 受害勞工最高院前抗議

台灣美國無線電公司RCA，54年前來台設廠，把有毒溶劑埋在廠區，迄今造成數千名員工身體及生命的傷害。自1998年工人集結...

立院三讀通過法院組織法 地檢署得設檢察官助理

立法院會今天三讀通過「法院組織法」條文修正，增訂地方檢察署得設置檢察官助理；同時修正各級法院遴選進用法官助理規定，從現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。