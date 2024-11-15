RCA二軍16.6億判決被廢棄 律師林永頌批最高法院法官「令人不齒」

美國無線電公司（RCA）54年前來台設廠，把有毒溶劑埋在廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡。受害者求償，最高法院已判「一軍」286人獲賠5億7000多萬元確定；「二軍」逾千名受害者或家屬求償，判賠16億餘元，最高法院今判決廢棄二審判決，發回更審。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，從1994年爆發汙染案件至今，已經努力30年了，而他們抗爭、訴訟至今也20多年了，但今日最高法院二軍判決令她感到很失望，「我以為我們會勝訴」，他們年紀都大了，本以為今天會有最終結果，事實卻不是如此，換來的還是「不確定」，他們會用「永不妥協」精神，繼續奮戰努力下去。

律師團代表林永頌表示，對最高法院今日判決感到非常遺憾、憤怒，法官沒有站在被害人立場了解，也沒有站在進步的思維去判決，卻幫助非法濫權的跨國企業，對於如此的法官感到不齒。

他說，律師團是針對金額、部分被害人疾病與汙染間的因果關係上訴，而最高法院均判決駁回，但令他更生氣的是，最高法院以「時效調查不夠清楚」為由，而發回更審，法律見解不合理，先前已有一軍確定案件，二軍一、二審判決，真的有必要拖這麼久嗎？

林永頌指出，事實審法院早已說明RCA等公司隱匿汙染相關資料、惡意脫產，抗辯時效是權利濫用，但最高法院卻回頭爭執時效起算，對於如此見解感到遺憾，在RCA案件歷次判決中，法官均建立非常進步見解，包括因果關係、揭穿公司面紗原則，或C組外觀上來看沒有疾病也可以請求損害賠償等，未料此次最高法院法官卻想要用時效，讓被害人失去請求權利，根本沒有進步思想。

律師團發聲明指出，RCA汙染案迄今造成數千名員工身體及生命的傷害，最高法院今廢棄二審判決，以被害人請求有無罹於時效為由，發回高等法院更審，律師團將一本初衷，努力為被害人權益奮戰。

律師團指出，最高法院審理重點除雙方對疾病的因果關係、賠償金額等，也包含暴露於有機溶劑繼續性侵權行為事件的短期、長期時效的起算點為何、有無罹於時效、RCA等4公司做時效抗辯是否屬權利濫用等爭點。