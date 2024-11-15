RCA二軍16.6億判決被廢棄 律師林永頌批最高法院法官「令人不齒」
美國無線電公司（RCA）54年前來台設廠，把有毒溶劑埋在廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡。受害者求償，最高法院已判「一軍」286人獲賠5億7000多萬元確定；「二軍」逾千名受害者或家屬求償，判賠16億餘元，最高法院今判決廢棄二審判決，發回更審。
RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，從1994年爆發汙染案件至今，已經努力30年了，而他們抗爭、訴訟至今也20多年了，但今日最高法院二軍判決令她感到很失望，「我以為我們會勝訴」，他們年紀都大了，本以為今天會有最終結果，事實卻不是如此，換來的還是「不確定」，他們會用「永不妥協」精神，繼續奮戰努力下去。
律師團代表林永頌表示，對最高法院今日判決感到非常遺憾、憤怒，法官沒有站在被害人立場了解，也沒有站在進步的思維去判決，卻幫助非法濫權的跨國企業，對於如此的法官感到不齒。
他說，律師團是針對金額、部分被害人疾病與汙染間的因果關係上訴，而最高法院均判決駁回，但令他更生氣的是，最高法院以「時效調查不夠清楚」為由，而發回更審，法律見解不合理，先前已有一軍確定案件，二軍一、二審判決，真的有必要拖這麼久嗎？
林永頌指出，事實審法院早已說明RCA等公司隱匿汙染相關資料、惡意脫產，抗辯時效是權利濫用，但最高法院卻回頭爭執時效起算，對於如此見解感到遺憾，在RCA案件歷次判決中，法官均建立非常進步見解，包括因果關係、揭穿公司面紗原則，或C組外觀上來看沒有疾病也可以請求損害賠償等，未料此次最高法院法官卻想要用時效，讓被害人失去請求權利，根本沒有進步思想。
律師團發聲明指出，RCA汙染案迄今造成數千名員工身體及生命的傷害，最高法院今廢棄二審判決，以被害人請求有無罹於時效為由，發回高等法院更審，律師團將一本初衷，努力為被害人權益奮戰。
律師團指出，最高法院審理重點除雙方對疾病的因果關係、賠償金額等，也包含暴露於有機溶劑繼續性侵權行為事件的短期、長期時效的起算點為何、有無罹於時效、RCA等4公司做時效抗辯是否屬權利濫用等爭點。
律師團表示，RCA等4家公司主張時效抗辯，而律師團則提出專家證人報告、專家證人出庭陳述意見，認定RCA等公司自始迄今惡意隱匿相關汙染證據、為規避債務而減資、脫產等，阻礙被害人請求賠償，若允許RCA等公司主張時效抗辯，則違背誠信原則，而本次最高法院判決認為被害人請求是否罹於時效仍待審酌，因此廢棄發回高等法院，律師團將盡速討論後續訴訟策略，為被害人繼續爭取權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言