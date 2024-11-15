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遭深偽變造影像批評民進黨、賴清德 高嘉瑜赴警局提告

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

近日流傳前立委高嘉瑜遭AI變造的假政論節目抖音影片，高嘉瑜今天上午前往台北市內湖警分局提告，並呼籲民眾小心來自中國的認知作戰，更由於深偽技術越來越發達，民眾接獲任何資訊，務必小心查證。

高嘉瑜遭人深偽的影片中，高嘉瑜聲稱「我對民進黨沒什麼好感，這個爛黨真實糟糕，從賴清德開始全是歪瓜劣棗...」，高嘉瑜因此在今天早上10時到分局提告。

高嘉瑜指出，影片中的影像用她過去選舉時的身影為藍本，但仔細觀察，就會發現包括語法、用詞，都不是台灣或她常用語句，反而多是中國用語，目前追查影片來源，來自中國抖音，畫面上有「三只狼工作室」，因此她向警方提告，希望透過調查，揪出始作俑者。

高嘉瑜指出，影片內容分化台灣，攻擊民進黨、打擊賴政府，已嚴重影響高嘉瑜及民進黨聲譽，也讓許多支持者混淆，甚至信以為真，她呼籲民眾，深偽技術已經可以換頭換身換聲音，以她這次被深偽的影片來說，聲音就有百分之八十七分像，這種深偽衍伸出來的技術，不僅是國安問題，也會擴展到金融經濟等各面向，民眾應該要學會明辨真偽、懂得查證，避免成為幫兇。

前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影
前立委高嘉瑜因為被人深偽變造政論節目影像，到台北市內湖警分局提告。記者廖炳棋/攝影

影片 提告 高嘉瑜

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