遭深偽變造影像批評民進黨、賴清德 高嘉瑜赴警局提告

近日流傳前立委高嘉瑜遭AI變造的假政論節目抖音影片，高嘉瑜今天上午前往台北市內湖警分局提告，並呼籲民眾小心來自中國的認知作戰，更由於深偽技術越來越發達，民眾接獲任何資訊，務必小心查證。

高嘉瑜遭人深偽的影片中，高嘉瑜聲稱「我對民進黨沒什麼好感，這個爛黨真實糟糕，從賴清德開始全是歪瓜劣棗...」，高嘉瑜因此在今天早上10時到分局提告。

高嘉瑜指出，影片中的影像用她過去選舉時的身影為藍本，但仔細觀察，就會發現包括語法、用詞，都不是台灣或她常用語句，反而多是中國用語，目前追查影片來源，來自中國抖音，畫面上有「三只狼工作室」，因此她向警方提告，希望透過調查，揪出始作俑者。