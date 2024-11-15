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未查證「指揮官婚外情人妻」網路爆料 媒體社長也挨告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有網友在臉書粉專、PTT爆料「教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」，直指時任陸軍教準部羅姓指揮官與人妻婚外情，某非主流媒體伍姓社長未查證，便指示馬姓記者撰文上刊挨告，桃園地檢署偵結，將伍男依加重誹謗、違反個人資料保護法起訴。

起訴內容說，41歲伍姓男子是警政時報社長，職掌負責統籌新聞、資金調動、公司營運、決定新聞定稿。未經查證社群網站PTT看板、臉書粉專「靠北長官」分別PO文的「m2251000（akakaze）」帳號發表標題「［問卦］教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」文章內容的真實性，且女主角非公眾人物，私德事項也與公眾利益無關。

伍男於2022年3月21日指示馬姓記者，根據網路爆料內容撰文，在警政時報上刊登以「獨家熱門話題 最硬教召瘋船有罪淫教主—網曝陸軍教準部指揮官羅XX婚外情」為標題的報導，內容指摘人妻與時任陸軍教準部羅姓指揮官有婚外情，報導人妻女主角住所及張貼住處地下停車場等照片，事後遭人妻提告。

某非主流媒體伍姓社長未查證網路爆料，指示記者撰文報導挨告，桃園地檢署偵結，依加重誹謗、違反個人資料保護法起訴。記者陳恩惠／攝影
某非主流媒體伍姓社長未查證網路爆料，指示記者撰文報導挨告，桃園地檢署偵結，依加重誹謗、違反個人資料保護法起訴。記者陳恩惠／攝影

婚外情 教召

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