未查證「指揮官婚外情人妻」網路爆料 媒體社長也挨告

有網友在臉書粉專、PTT爆料「教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」，直指時任陸軍教準部羅姓指揮官與人妻婚外情，某非主流媒體伍姓社長未查證，便指示馬姓記者撰文上刊挨告，桃園地檢署偵結，將伍男依加重誹謗、違反個人資料保護法起訴。

起訴內容說，41歲伍姓男子是警政時報社長，職掌負責統籌新聞、資金調動、公司營運、決定新聞定稿。未經查證社群網站PTT看板、臉書粉專「靠北長官」分別PO文的「m2251000（akakaze）」帳號發表標題「［問卦］教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」文章內容的真實性，且女主角非公眾人物，私德事項也與公眾利益無關。