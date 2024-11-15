RCA工傷「二軍」求償案....二審判賠16.6億 最高法院今廢棄發回更審

美國無線電公司（RCA）54年前來台設廠，把有毒溶劑埋在廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡。受害者求償，最高法院已判「一軍」286人獲賠5億7000多萬元確定；「二軍」逾千名受害者或家屬求償，判賠16億餘元，最高法院今判決廢棄二審判決，發回更審。

協會指控RCA桃園廠、竹北廠生產製程使用三氯乙烯等多種有害化學物質，卻未善盡防護說明、教導義務，又未設排換氣裝置，甚至員工飲用、盥洗水源都來自遭汙染地下水，健康受侵害。

協會提出國際癌症機構等文獻，證明暴露三氯乙烯等化學物質與癌症或紅斑性狼瘡等疾病間的關係，一般暴露於三氯乙烯等物質至罹病需要一段時間，這些資料都由ＲＣＡ公司保有，卻未提出。

第二波於2016年5月9日起訴的受害人及家屬被稱為「二軍」，一審認為RCA長年不法使用致病的化學物質，導致員工死亡、罹癌或重大疾病，確實應負損害賠償責任，且因個別認定每人慰撫金高低有困難，耗費勞力、時間和費用龐大，被告公司又否認侵權，也沒有彌補二軍身心損害，並惡意脫產、逃避債務，依法採「總額裁判」。

一審將「二軍」分為Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病；其中，Ｃ組雖無明顯疾病，但長期暴露毒性環境中，恐造成基因突變等「微觀損害」，也因擔心遺禍後代，終日惶惶不安，產生負面情緒，健康權受到侵害，判賠Ｃ組6億3900萬元。A、B組各判賠4億9200萬、11億7200萬元，共計1115人獲賠23億300萬元。

案件上訴，二審審理後，參酌類似地下水汙染的美國樂瓊營法案，以暴露30日當標準，認為協會主張勞工受僱卅日以上且罹患病者，應與暴露在化學物質間有因果關係。

二審也採信受雇不到30日和沒罹病的員工，恐懼、憂慮罹病也有害健康權，將受害者分成A（死亡勞工家屬）、B1（罹癌或重大傷病）、B2（其他疾病）、C（未罹病）4組，審酌勞工受雇期間長短、被害情節輕重，判獲賠共16億6000餘萬元，金額大減。