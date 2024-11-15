台中地院法官核票後「審案沒迴避」公信力遭疑重大瑕疵　判決被撤銷

台中地方法院審理一起販毒案，其合議庭審判長法官先前曾核發搜索票，事後卻沒迴避而參與審理、宣判；上訴被台中高分院二審職權調查發現，認定該法官未迴避，對案件恐有預斷成見，難維持裁判公信力而有重大瑕疵，撤銷原判決發回中院重審。

法官迴避制度是要確保法官公正審判，且為避免核發搜索票的法官，變成同案審理的法官，而對案件產生預斷，法院組織法第14條之1規定設刑事強制處分庭，且承辦強制處分案件的法官，不得辦理同一案件之審判事務。

其目的是為避免曾作強制處分的法官，其對案情有所知悉且作成決定，恐有欲斷，為維護法官中立，因而有此迴避規定。

檢警調查，張男、周男加入販毒集團，2022年販賣混有第二、第三級毒品的咖啡包被攔查，再經搜索抓到2人；台中地院一審審理後，依共同販賣第三級毒品、共同販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，各判3年10月、1年6月，2人均不服上訴。

台中高分院二審發現，台中地院一審時的審判長，曾參與張男在偵查中審核檢方聲請並核發搜索票，依法院組織法第14條之1第2項規定，該名審判長法官不得辦理同一案件審判。

二審指出，檢察官也將該搜索票作為張男犯行證據，中院一審判決內，也記載警方持中院核發的搜索票對張男搜索，扣得相關證物等，同樣將該搜索票做為對張等人犯罪的證據。

二審說，可見一審核發搜索票的審判長對於張男案情已知悉而有預斷，客觀上足使一般人懷疑法官已經具有主觀預斷成見，而難以維持公平審判的外觀及裁判公信力。

二審認為，一審審判長未依法迴避而參與審判，依法其判決當然違背法令，且有礙當事人受法院公平審判的訴訟權利，侵害審級利益，屬於訴訟行為嚴重違背程序的重大瑕疵。

二審表示，中院一審判決應迴避的法官卻參與審判，訴訟行為存有重大瑕疵，無法因上訴而得以治癒，張姓、周姓男子上訴雖未就此指摘，但二審職權調查時發現有違誤，為維護當事人審級利益，撤銷發回中院重審。

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