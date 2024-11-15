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男稱毒蛋入侵遭訴 「非刻意」判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台灣去年爆發雞蛋之亂，陳姓退休軍官傳假訊息被告，獲法院判無罪。本報資料照片
台灣去年爆發雞蛋之亂，陳姓退休軍官傳假訊息被告，獲法院判無罪。本報資料照片
退休軍官陳姓男子在臉書稱「巴西毒蛋入侵南台灣」，被農業部報警查辦假訊息，檢方依違反食品安全衛生管理法起訴。高雄地方法院認定，他發文時間正值國內有進口雞蛋相關爭議，考量一般民眾難以全盤掌握蛋品資訊，判決無罪；可上訴。

去年爆發雞蛋之亂，農業部九月十六日發布新聞澄清，指過期進口蛋品均送往堆肥或待銷毀，不會流入國內市場。當月廿一日，陳在個人臉書發文：「南部的鄉親朋友要警覺，所有毒蛋入侵南台灣！有五十六％的巴西蛋在高屏！歡迎民進黨支持者大量採購食用」，並張貼「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表佐證。

陳坦承發文，稱當時確實有毒蛋流入市面，他轉貼訊息，不認為是發假訊息。雄院審酌，陳發文前一周，台農蛋品販售的洗選巴西蛋，確實被查出有效日期標示不實，巴西蛋保存日期超過農業部所認定的四個月期限，台農不但被高雄市衛生局開罰，業者也被依食安法送辦。

法院認定，陳身為退休軍官，不是食品衛生相關專業人員，智識經驗與一般民眾無異，難以認定他明知是不實謠言還刻意散布，判決無罪。

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