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助理費風暴…公庫通家庫 新北議員林銘仁被訴

聯合報／ 記者蔣永佑李定宇／新北報導

民進黨新北三連霸議員林銘仁2009至2018年間，涉嫌將親人虛列為公費助理詐領薪資，並將蘇姓等4名助理低薪高報，挪用差額，詐領助理費681萬餘元。檢方昨起訴林銘仁、負責申報助理費的楊姓女助理、林姊及其妻舅4人。

林銘仁9月被羈押，檢調查出，被他虛列為助理的親人包括林的妻舅江孝文及胞姊林秋雪，以公庫通家庫。江男自2009年離職後，在家照顧年邁的林銘仁岳父，林銘仁仍交代楊女偽造公費助理人事資料，2009至2016年間，詐領薪資267萬餘元。

林秋雪也未從事任何助理工作，因林銘仁欲貼補服務處及選民服務相關支出，詐領薪資312萬。林銘仁服務處蘇姓等4名助理則被低薪高報，4名助理涉偽造文書部分，檢方處分緩起訴。

除林銘仁，國民黨有2名新北市議員也陷助理費案風暴，議員白珮茹涉詐領助理費案，9月以60萬交保，全案偵辦中；議員曾煥嘉涉詐領助理費案，一審法官預計明年1月22日宣判。

薪資 議員

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