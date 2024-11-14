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公車痴漢趁擁擠磨蹭兩女學生遭判刑 她機警拍照成鐵證
基隆市一名男子今年1月初某日下午近5時許，在仁二路二信公車循環站搭公車，上車後利用車內人潮擁擠、公車行駛晃動掩飾，涉嫌連續對兩名女學生磨蹭其臀部，機警女學生拍下男子側面照成鐵證，男子也認罪，法官根據公車監視器及受害女照片，依強制猥褻罪判處男子應執行有期徒刑8月，緩刑4年。
基隆地院判決書指出，甲男（代號）今年1月初某日下午近5時許，自基隆市仁二路二信循環站搭乘公車，上車時，見A女、B女均為穿著便服的女學生，利用車內人潮擁擠、公車行駛晃動為掩飾，分別對兩女進行磨蹭其臀部的強制猥褻行為，被害女學生察覺後往側邊移開。
被害兩女學生下車返家後，告訴各自家人報警偵辦，警方依強制猥褻罪將男子函送法辦。
法官依車監視器錄影畫面，及一名被害女學生暗中拍攝男子側面照、悠遊卡紀錄、被害人繪製相關位置圖等證據，認定男子涉案，男子事後也認罪。法官各判6個月有期徒刑，合併應執行有期徒刑8月，緩刑4年，以啟自新，緩刑期間付保護管束。
法官指出，刑法強制猥褻罪是對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。
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